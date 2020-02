Marcel Ciolacu, președintele PSD: Dacă nu era această presiune cu coronavirusul, poate politicienii ar mai fi avut timp să se joace

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminică seara, că votul de învestire a guvernului Orban II este "o mascaradă" şi a reiterat că este exclus ca social-democraţii să voteze un guvern minoritar PNL, el afirmând şi că politicienii nu mai au timp "să se joace", având în vedere presiunea apariţiei coronavirusului.

"Nu ştiu, parcă mi-e şi ruşine acum, iarăşi avem o agendă paralelă. Oamenii au o agendă a lor, românii sunt speriaţi şi noi politicienii continuăm să avem o agendă paralelă, mai ales o mascaradă.(...) Nu se poate ca un partid politic să propui preşedintelui pentru desemnare un prim ministru şi în aceeaşi şedinţă politică să hotărăşti că nu-l vei vota. Asta e o mascaradă", a spus Ciolacu, la Antena 3.Liderul PSD a adăugat că parlamentarii PSD vor veni luni la serviciu, vor fi prezenţi la grupurile parlamentari, iar poziţia lor de a nu participa la votul de învestitură al guvernului Orban II este împărtăşită şi de parlamentari de la alte partide."Nu este un boicot propriu-zis. Eu am făcut o solicitare la CCR, o suspiciune de un anumit conflict juridic de natură constituţională şi aşteptăm răspunsul. Mascarada ar fi şi mai mare dacă CCR ar spune că preşedintele României nu trebuia să îl desemneze tot pe domnul Orban, care este şi prim ministru interimar şi demis. Acum e şi desemnat. Nu putem intra în jocul acesta şi nu numai noi, sunt mai multe forţe politice care nu doresc să participe... (...) Şi Pro România şi UDMR şi vom vedea până mâine cine se mai gândeşte, este posibil şi domnul Tăriceanu. Nu vedem rostul acestei şedinţe. Să ne lămurească CCR şi pe urmă vom lua o hotărâre", a spus Marcel Ciolacu.Ciolacu a menţionat că în contextul apariţiei coronavirusului, politicienii nu au timp "să se joace", iar cu un guvern interimar şi parlament dizolvat nu se pot efectua legal unele alocări de resurse dacă s-ar ajunge la o criză determinată de o epidemie de coronavirus."Dacă nu era această presiune cu virusul, şi poate politicienii ar mai fi avut timp să se joace. Părerea mea este că lucrurile au început să se complice, trebuie neapărat anumite consultări şi luate decizii. Este exclus să stăm cu un guvern interimar până în noiembrie, când sunt atunci românii ar fi îndreptăţiţi să ia furcile şi să nu mai ţină cont de ce culoare politică suntem şi să ne fugărească prin Parlament. Dacă suspendăm şi Parlamentul, îl dizolvăm nu înseamnă că pleacă acasă. Dacă este dizolvat, Parlamentul nu mai are voie să dea legi organice, numai legi ordinare. Dacă este nevoie de mutări de bani, resurse către domnul Arafat, să gestioneze această criză, dacă avem şi guvern demis şi parlament dizolvat, nu se poate face legal", afirmat liderul PSD.Preşedintele interimar al social-democraţilor a opinat că propunerea făcută de preşedintele Pro România, Victor Ponta, ca doctorul Raed Arafat să fie desemnat prim-ministru al unui guvern de tehnocraţi de către preşedintele Klaus Iohannis "ar fi o greşeală", deoarece şefu DSU este "singurul cu expertiză" în cazul apariţiei unei epidemii şi el trebuie să se ocupe de zona sa de expertiză.De asemenea, el a spus că "este o chestiune de zile până la apariţia unui caz de infectare cu coronavirus în România, "ţinând cont că a doua patrie a românilor a devenit Italia", adăugând că nu ştie dacă în acest moment autorităţile din România sunt pregătite să facă faţă unei astfel de situaţii.Întrebat dacă această criză dată de coronavirus resetează toată situaţia politică de până astăzi, Ciolacu a răspuns afirmativ. "Da, normal. Agenda românilor deja e...Şi nu numai coronavirusul, repet, uitaţi-vă ce se întâmplă cu euro, uitaţi-vă la derapajele majore" economice, a răspuns Ciolacu. El a reiterat că devalorizarea leului în raport cu euro este efectul unei gestionări dezastruoase a guvernului actual, în primul rând a ministrului Finanţelor."Nu cred că putem continua pâna în noiembrie fără să avem un guvern. Este o criză mult prea mare, pe care eu consider din opoziţie că România nu şi-o poate permite, chiar dacă PNL ar plăti toate costurile pentru această criză şi este îndreptăţit să plătească toate costurile", a concluzionat preşedintele interimar al PSD.Totodată, el a mai spus că în sondajele comandate de PSD, efectuate înainte de moţiunea de cenzură, deja se constată o scădere a procentului PNL şi o creştere a USR, care capitalizează din opţiunile pierdute de liberali, în timp ce PSD "se menţine constant".