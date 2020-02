Marcel Ciolacu: PSD susţine guvern de specialişti sau de uniune naţională

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că partidul susţine un guvern "de specialişti” sau este dispus să facă parte dintr-un guvern de uniune naţională. Liderul social-democrat consideră că "tot ce se întâmplă acum în Parlament, în politică, la Cotroceni, la Palatul Victoria nu are nicio treabă cu agenda cetăţenilor” şi "nu are nimic de a face cu o Românie normală”, potrivit news.ro.

"În principiu este pentru prima oară când un preşedinte se antepronunţă, a spus că sub nicio formă nu va accepta un premier din partea PSD, lucrul acesta îl ştiam. (...) Eu consider că nu trebuie să meargă PSD în acest moment cu o propunere de prim ministru, pentru că am fi neserioşi, şi preşedintele s-a antepronunţat”, a afirmat Ciolacu marţi seară, la Realitatea Plus.

Acesta a precizat că o delegaţie din partea PSD va merge la consultări cu preşedintele miercuri. El a adăugat că a trecut "peste orgoliile de partid” şi peste vocile din PSD care cereau ca social-democraţii să revină la putere şi a propus pe cineva din afara partidului, însă preşedintele "a preferat să prelungească criza”.

Ciolacu susţine că PSD ar vota un guvern "de specialişti” sau unul de uniune naţională.

"Dacă se vine cu un guvern de specialişti sau se doreşte un guvern de uniune naţională, nu avem nicio problemă”, a declarat Ciolacu.

Acesta a spus că ar vota o echipă de tehnocraţi condusă de Nicolae Ciucă sau Bogdan Aurescu sau PSD ar intra "fără probleme” într-un guvern de uniune naţională. În a doua variantă, Ciolacu a evitat să spună cine ar urma să facă parte din guvern.

"Noi am creionat o majoritate, este posibil să o creionăm din nou”, a mai spus Ciolacu.

El a evitat să precizeze dacă PSD ar prefera alegeri anticipate care să fie organizate odată cu cele locale, spunând că nu este cazul să fie organizate alegeri anticipate, în condiţiile în care timpul până la alegerile la termen este unul foarte scurt.

"Partidul Social Democrat s-a aşezat din nou pe picioarele lui. (...) Tot ce se întâmplă acum în Parlament, în politică, la Cotroceni, la Palatul Victoria nu are nicio treabă cu agenda cetăţenilor. Dar nu suntem noi responsabili, noi am fost cu o soluţie, nu a fost luată în seamă. Am înţeles că-s limitate soliile PSD, nu are soluţii şi chiar dacă are nu-s luate în seamă”, a mai spus liderul interimar al PSD.