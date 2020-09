Marcel Ciolacu: 'Să nu mai vină domnul Barna să-l înjure în Parlament pe Orban, că-l susţine! Doar un sms să-mi dea! 'Dom-le, depune moţiunea!' Şi o depun'

Marcel Ciolacu susţine că ar depune o moţiune de cenzură la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban în situaţia în care preşedintele USR, Dan Barna, ar fi dispus să susţină, alături de parlamentarii USR, demersul PSD. "Să nu mai vină domnul Barna să-l înjure în Parlament pe Orban, că-l susţine! Dacă vrea, să mă anunţe, doar un sms să-mi dea! «Dom-le, depune moţiunea!» Şi o depun, şi o votăm, şi a trecut”, afirmă Marcel Ciolacu potrivit news.ro.

Întrebat, luni seară, într-o emisiune la TVR, dacă PSD va depune o nouă moţiune de cenzură la adresa guvernului liberal în sesiunea parlamentară care a început recent, Marcel Ciolacu a răspuns că ar face un astfel de demers dacă iniţiativa ar veni de la USR.

"Eu doresc să fac altfel de politică. O să am discuţii cu liderii politici. Dacă în continuare UDMR-ul, USR-ul, PMP-ul, minorităţile doresc să susţină acest Guvern, le urez succes. Dacă se hotărăsc să pună umărul să scăpăm de această tragedie care este Guvernul Orban atuncea vom intra cu... În acest moment, PNL-ul are tot: are preşedintele, are Guvernul şi are majoritate în Parlament nu trebuie să mai depun eu moţiune să constatăm lucrul ăsta, am depus-o, nu mai există gri în Parlament. Să nu mai vină domnul Barna să-l înjure în Parlament pe Orban, că-l susţine! Dacă vrea, să mă anunţe, doar un sms să-mi dea! «Dom-le, depune moţiunea!» Şi o depun, şi o votăm, şi a trecut”, a afirmat preşedintele PSD.