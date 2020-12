Marcel Ciolacu: 'Săptămâna viitoare vom analiza toate scorurile pe cele 8 regiuni'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi că săptămâna viitoare vor fi făcute analize ale rezultatului votului de la alegerile parlamentare pe toate cele 8 regiuni, menţionând că victoria social-democraţilor este una ''de fond, nu de formă'', potrivit Agerpres.

"Vom avea pe fiecare regiune analize, săptămâna viitoare vom face pe toate cele 8 regiuni discuţii şi vom analiza toate scorurile (de la alegerile parlamentare - n.r.). Astăzi am făcut grosso modo şi am vrut să vedem dacă câştigul PSD este unul de fond sau de formă. Vreau să vă zic că din toate administraţiile, peste 3.000 de administraţii, am avut câştig în peste 1.700, deci mai mult de jumătate. Am făcut o analiză şi la municipii, în 68 de municipii a câştigat PSD, deci victoria PSD este una de fond, nu de formă. Este evidentă în toate statisticile şi pe categorii de vârstă", a spus Ciolacu, într-o conferinţă de presă.

În altă ordine de idei, el a menţionat că va trimite în perioada următoare mai multe scrisori către socialiştii europeni.

"Nu aştept să obţin nimic, aştept ca toţi liderii europeni şi toate cancelariile şi toţi ambasadorii din România care reprezintă aceste ţări europene şi nu numai să ştie adevărul, să ştie ceea ce se întâmplă în România. După cum bine ştiţi, avem şi un raport OSCE care critică în termeni duri implicare preşedintelui Iohannis în campania electorală alături de un partid politic, lucru neacceptat de angajamentele internaţionale luate de către România", a arătat Ciolacu.