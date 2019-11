Marcel Vela 'eliberează' Internele pentru prezidențiale: Vă dezleg de orice obligație! Orice amenințare, apropo, aluzie, să ajungă la mine în următorul minut!

Ministrul de Interne, Marcel Vela, le-a cerut joi șefilor județeni să-i transmită „în următorul minut” orice „apropo, aluzie, amenințare” semnalată de angajații MAI la alegerile prezidențiale și a povestit că a cunoscut cazuri de polițiști cărora le era jenă de lideri politici și „închideau ochii” la ce se întâmpla în alegeri.

„Vin de la tara, fac politica de 30 de ani ca primar sau prefect, am cunoscut situatii in care anumiti politisti nu au fost chiar corect, ca le era jena de dl deputat, de dl. senator, de dl. primar, mai inchideau ochii la sectia de votare cine intra, iese, chiar in cabina de vot cu cine intra”, a zis Marcel Vela, la o videoconferință cu prefecții și șefii structurilor teritoriale ale MAI, pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor prezidențiale.

„Va dezleg de orice obligatie! Respectam impreuna legea si asa va fi. Orice amenintare, influenta, orice apropo, aluzie care va pune in pericol interventia, integritatea, o sa va rog sa le anuntati direct sefului de arma care are de la mine rugamintea de a ma anunta in urmatorul minut indiferent de ora, pentru ca nu voi tolera”, a mai declarat seful Internelor.

Vezi si: Anomalie în guvernul Ludovic Orban: cea mai slabă filială PNL are cea mai largă reprezentare în echipa de la Palatul Victoria .