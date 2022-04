Marea Britanie, anchetă de urgență în Ucraina: utilizarea armelor chimice ar constitui o escaladare bruscă a războiului

Marea Britanie încearcă să verifice informaţii despre eventuala utilizare a armelor chimice în Ucraina de către forţele ruse la Mariupol, un oraş-port strategic aflat sub asediu de mai bine de o lună, a anunţat luni şefa diplomaţiei de la Londra, Liz Truss, notează AFP.

Citește și: Alertă la Mariupol - Regimentul Azov anunță că rușii ar fi folosit o armă chimică



"Informaţii indică faptul că forţele ruse ar fi folosit agenţi chimici într-un atac asupra populaţiei din Mariupol. Lucrăm de urgenţă cu partenerii noştri pentru a verifica informaţiile", a declarat Liz Truss pe contul său de Twitter.

Orice utilizare a acestui tip de arme "ar constitui o escaladare bruscă în acest conflict şi îi vom cere socoteală (preşedintelui rus Vladimir) Putin şi regimului său", a adăugat ea, informează Agerpres.



Parlamentarul ucrainean Ivanna Klimpuş a indicat la rândul său că Rusia a folosit o "substanţă necunoscută" la Mariupol unde mai multe persoane suferă de insuficienţă respiratorie, potrivit acesteia. "Foarte probabil arme chimice", a adăugat ea pe Twitter.



Regimentul ucrainean Azov, baricadat la Mariupol, susţinuse anterior, într-un mesaj publicat luni pe Telegram, că o dronă rusă a aruncat o "substanţă toxică" asupra soldaţilor şi civililor la Mariupol, precizând că mai multe persoane suferă acolo de probleme respiratorii şi neurologice.



Potrivit lui Andri Bileţki, fondatorul batalionului Azov, trei persoane au fost otrăvite acolo cu o substanţă toxică necunoscută, a spus el într-un videoclip postat pe Telegram: "Trei persoane prezintă semne clare de otrăvire cu produse chimice de război, dar fără consecinţe catastrofale".



AFP nu a fost în măsură să verifice imediat aceste afirmaţii în mod independent.



Reprezentantul armatei separatiste la Doneţk, Eduard Basurin, citat luni de agenţia rusă Ria Novosti, a afirmat, la rândul său, că trupele care asediază Mariupol ar putea recurge la "trupe chimice care vor găsi o modalitate de a scoate cârtiţele din gaura lor", cu referire la soldaţii ucraineni baricadaţi.



Rusia a negat că a comis crime de război în timpul ofensivei sale din Ucraina, lansată la 24 februarie.

