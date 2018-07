Marea greșeală făcută de fostul colaborator al lui Emmanuel Macron zguduie administrația prezidențială

Alexandre Benalla, fostul colaborator al Palatului Elysée aflat în centrul unui scandal care afectează executivul francez, recunoaşte într-un interviu acordat joi ziarului Le Monde că a "făcut o greşeală", respingând totuşi ipoteza că ar fi intenţionat să afecteze imaginea preşedintelui francez, Emmanuel Macron, relatează AFP, preluată de agerpres.

"Nu am sentimentul că l-am trădat pe preşedintele Republicii, am sentimentul că am făcut o mare prostie. Şi că am făcut o greşeală. (...) Dar aceasta greşeală, ea este mai mult din punct de vedere politic: n-ar fi trebuit să mă duc deloc la acea demonstraţie ca observator, apoi ar fi trebuit să stau deoparte", a declarat el despre violenţa la care a recurs împotriva unui protestatar, pe 1 mai, pentru care este inculpat.Benalla consideră în plus că acest caz, dezvăluit de Le Monde la 18 iulie, a "servit" celor care doresc să afecteze imaginea preşedintelui ţării. El a nu a dat nume dar a învinuit politicieni şi poliţişti pentru că au exploatat incidentul în interesul lor.

De săptămâna trecută, preşedinţia şi guvernul de la Paris se află sub presiune din cauza a ceea ce a fost numit ''Benallagate'' şi a condus la deschiderea mai multor anchete: judiciară, a poliţiei şi a ambelor camere ale parlamentului (Adunarea Naţională şi Senat).



Întrebările se concentrează asupra rolului şi prerogativelor lui Alexandre Benalla atunci când era la Elysee, asupra pedepsei modeste care i-a fost aplicată pentru acţiunile din 1 mai (15 zile de mers pe jos) fără ca faptele să fie semnalate justiţiei.



Parchetul din Paris a anunţat duminică inculparea lui Benalla pentru violenţe împotriva protestatarilor, la manifestaţiile de 1 mai, la care ceruse permisiunea să asiste împreună cu forţele de ordine, în calitate de observator. Alături de Benalla au fost acuzaţi şi puşi sub control judiciar alţi patru suspecţi, printre care Vincent Crase, angajat al partidului prezidenţial La République En Marche! (LREM). Ceilalţi trei inculpaţi sunt poliţişti care i-au transmis lui Benalla înregistrări ale camerelor de securitate; ei fuseseră deja suspendaţi pentru încălcarea secretului profesional.



Alexandre Benalla, jandarm în rezervă, fost membru al forţelor de ordine în mandatul preşedintelui socialist Francois Hollande, a fost destituit din motive profesionale. Ulterior, a făcut parte din garda lui Macron în campania electorală, iar după victoria acestuia în alegeri, a ajuns adjunct al şefului de cabinet al preşedintelui.



Pus sub acuzare după difuzarea unor imagini care-l arată lovind protestatari la manifestaţia antiguvernamentală de pe 1 mai, Alexandre Benalla, un apropiat al lui Macron, a fost arestat preventiv vineri, în timp ce preşedinţia a anunţat demiterea lui, în încercarea de a înăbuşi scandalul.