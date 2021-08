Margot Robbie va face parte din strălucita distribuţie a viitorului film al lui Wes Anderson care va fi turnat în Spania, dezvăluie marţi revista The Hollywood Reporter citată de EFE.

Margot Robbie, care în prezent poate fi văzută pe marile ecrane în filmul cu supereroi "The Suicide Squad", va juca în viitorul film alături de vedete precum Tom Hanks, Bill Murray, Tilda Swinton şi Adrien Brody.

Deşi filmul va fi turnat pe pământ spaniol, "nu va fi vorba despre Spania", a dezvăluit Tilda Swinton revistei Variety. Se aşteaptă ca filmările să înceapă luna aceasta.Nominalizat de şapte ori la premiile Oscar, deşi nu a câştigat niciodată preţioasa statuetă, Wes Anderson este un cineast cu o estetică absolut originală şi este preferatul publicului de cinema alternativ.Anul acesta a prezentat la Festival de la Cannes cel mai recent film al său "The French Dispatch". Aplauzele au durat peste nouă minute pentru Anderson şi distribuţia sa din care au făcut parte Bill Murray, Owen Wilson, Tilda Swinton, Adrien Brody, Stephen Park, Benicio Del Toro şi Timothée Chalamet.Filmul, care este un omagiu adus cinematografiei franceze, spune povestea unui săptămânal care acoperă subiecte de politica, artă şi gastronomie. Este totodată o declaraţie de dragoste pentru jurnalism, plasată în avanpostul unui ziar american dintr-un oraş fictiv francez al secolului XX. Murray joacă rolul unui redactor devotat unui grup de scriitori expatriati care trebuie să-şi scrie ultima colecţie de povestiri.Solida şi trainica filmografie a lui Anderson include titluri precum "Rushmore" (1998), "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2004), "The Darjeeling Limited" (2007), "Moonrise Kingdom" (2012) şi "The Grand Budapest Hotel" (2014).