Mari orchestre simfonice de tineret vor susţine concerte în cadrul Festivalului 'Vara Magică', la Ateneul Român

Mari orchestre simfonice de tineret din întreaga Europă vor susţine 13 concerte în cadrul Festivalului Internaţional "Vara Magică", în serile de miercuri şi joi, la Ateneul Român, până pe 21 august, informează Agerpres.

Evenimentul a debutat pe 10 iulie sub egida aniversară "Bucureşti 560".Al treilea concert al festivalului va fi susţinut miercuri, de la ora 19,30, sub genericul "Arome muzicale nordice", de Orchestra Naţională de Tineret din Danemarca dirijată de Morten Ryelund, cu un program ce va cuprinde Jean Sibelius - Andante festive, Edvard Grieg - Suita Holberg, Sebastian Androne - Concert pentru flaut şi orchestră, L.van Beethoven - Simfonia nr. 1 în Do major, op. 21.Joi, de la ora 19,30, cel de-al patrulea concert al festivalului îi va avea ca protagonişti pe membrii Orchestrei Române de Tineret, sub genericul "Lirism şi virtuozitate", solist fiind Ştefan Cazacu, iar dirijor Cristian Mandeal. Aceştia vor interpreta L.van Beethoven - Simfonia nr. 4 in Si bemol major, op. 60, P.I. Ceaikovski - Variaţiuni pe o tema Rococo op. 33, J.Brahms/A. Schoenberg - Cvartetul cu pian op. 25 (arr. Arnold Schoenberg), program prezentat anterior pentru publicul Festivalului Internaţional "Enescu şi muzica lumii" de la Sinaia şi care se va relua la Festivalul Internaţional Young Euro Classic de la Berlin, câteva zile mai târziu.

Crescând în anvergură an după an, Festivalul Internaţional "Vara Magică" aduce în 2019 pe scena Ateneului un nou record. 13 concerte, 6 seri cu orchestre simfonice din întreaga Europă, 4 seri cu orchestre de cameră şi 3 seri de muzică de cameră de cel mai înalt nivel reprezintă atracţiile Festivalului Internaţional "Vara Magică" din acest an.



Festivalul Internaţional "Vara Magică" sprijină iniţiativa "Noi construim un spital" al Fundaţiei "Dăruieşte viaţă".



Biletele se pot găsi pe www.lanto.ro, www.bilete.ro şi la casa de bilete a festivalului, deschisă la Ateneul Român.