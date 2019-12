Maria Grapini a EXPLODAT la adresa Guvernului Orban, în apărarea lui Arafat: SMURD nu e al Guvernului

Europarlamentarul Maria Grapini a izbucnit la adresa Guvernului Orban după ce a aflat că nu este exclus ca Raed Arafat, fondatorul SMURD, să fie concediat.

"Asa cum am spus nu sunt in tara dar aflu ca actualul guvern doreste sa distruga sistemul SMURD.Il cunosc pe doctorul Arafat si am lucrat impreuna in guvern,in perioada 2012-2014.

Este de netolerat intentia guvernului de a indeparta un profesionist care a construit un sistem pentru salvarea de vieti omenesti!

Cer public guvernului Orban sa explice care sunt motivele dorintei de schimbare a dr.Arafat si cum le justifica? Sistemul SMURD nu este al guvernului este al tuturor cetatenilor!", scrie Grapini pe Facebook.