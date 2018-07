Marian Drăgulescu intenționează să se prezinte în fața MTS zilnic, în semn de protest

Gimnastul Marian Drăgulescu a declarat, joi, că intenţionează să se prezinte în faţa sediului MTS zilnic, timp de trei săptămâni, pentru a protesta faţă de decizia Federaţiei Române de Gimnastică de a nu-l include în lotul pentru Campionatele Europene, informează news.ro.

“Se pare că decizia lor de a nu mă lăsa să concurez la Campionatul European pe propria răspundere a rămas în picioare. Cred că găsesc tot felul de scuze. În 2007, când am avut o accidentare la coloană, am concurat pe propria răspundere. Cătălina Ponor a avut două intervenţii pe inimă, una mai complicate, iar cea de-a doua ablaţie, cum am avut şi eu, iar federaţia a înscris-o la două luni după această intervenţie la Campionatul Mondial. Marius Urzică nu ar fi ieşit niciodată campion olimpic dacă nu ar fi concurat pe propria semnătură. Eu voi veni aici zilnic până la începerea Campionatului European de gimnastică, trei săptămâni, voi fi aici zilnic, trebuie să se sesizeze cineva şi să se găsească o soluţie în ceea ce mă priveşte. Simt că m-am antrenat ca prostul şi îşi bat joc de mine”, a spus Drăgulescu.

El a menţionat că din punctul său de vedere nu există niciun risc în a-l lăsa să concureze pe propria răspundere. “Am toate analizele şi testele la zi, toate analizele au ieşit foarte bune, am respectat toate protocoalele. Am avizul specialiştilor care mi-au făcut această intervenţie chirurgicală. Am fost inclusiv la INMS, unde toate lucrurile au ieşit foarte bine. Nu cred că există vreun risc în a mă lăsa să particip pe propria răspundere. Nu există niciun risc, medicii care m-au operat au spus că pot să urc şi pe Everest. Vreau să merg mai departe în visul meu, Acela de a participa la toate campionatele majore până la Jocurile Olimpice, inclusiv la JO din 2020”, a adăugat el.

Gimnastul Marian Drăgulescu a protestat, joi, în faţa sediului Ministerului Tineretului şi Sportului, faţă de decizia FR Gimnastică de a nu-l include în lotul pentru Campionatele Europene de la Glasgow din motive medicale.

Federaţia Română de Gimnastică a precizat, într-un comunicat, că nu poate încălca regulamentele naţionale şi internaţionale pentru a-l înscrie pe sportivul Maria Drăgulescu cu o afecţiune cardiacă, fără aviz medical de la INMS, la Campioantele Europene de la Glasgow.