Marian Godină îi DISTRUGE pe șefii Poliției: 'Despre ce siguranță să vorbești când te întâlnești cu interlopii ca să negociezi pacea? Mi-era mie jenă să ascult'

Întreaga postare:

„Am așteptat azi, cu mare nerăbdare, ora 14, pentru a asculta declarația de presă anunțată la MAI.

N-am înțeles niciodată de ce ora 14 nu e ora 14:00 și tot timpul se lasă așteptați, dar mie îmi denotă o lipsă de respect față de public.

Trecând peste asta, am putut observa încă de la început lipsa mascaților care să flancheze vorbitorii și care, după mintea unora, să dea forță cuvintelor cu greu citite de pe foi. Între noi fie vorba, nu înțeleg de ce ar trebui să vii cu niște explicații simple despre ce ai făcut sau nu ai făcut și să ai nevoie să citești de pe foi. Mi se pare că e ca și cum te-ar întreba cineva cum a fost în concediu și ar trebui să ai nevoie de un discurs scris pentru asta. În fine…sunt eu răutăcios. Și oricum, mai tare mă interesau explicațiile decât dacă erau citite sau nu. Așa că am așteptat să treacă ora 14 și să înceapă declarația.

Un alt lucru pe care nu prea îl înțeleg e de ce nu se țin conferințe de presă în care cei mai tăioși jurnaliști să pună fel și fel de întrebări despre activitatea instituției. Nu de alta, dar e o instituție în slujba cetătenilor, cetățeni care, cei mai mulți dintre ei, contribuie lunar cu bani pentru buna functionare a statului.

Primul a luat cuvântul domnul Despescu, persoană a cărei apariții publice mă duce mereu cu gândul că a avut curajul să dea în judecată ministerul pentru sporul de doctorat, doctorat despre care se spune că a fost plagiat.

A vorbit mai nimic, despre grija fată de nobilii cetățeni și a lor sănătate. Mi-era mie jenă să ascult.

Aaa…ca să nu uit, la un moment dat, secretarul de stat a făcut referire la niște mandate care au fost respinse de instanță. Nu știu câți ați prins treaba aia, dar aia a sunat ca un fel de „noi am vrut să ne facem treaba, dar nu ne-a lăsat instanța”. După fraza aia, mă aștept ca CSM să ia poziție pentru apărarea prestigiului magistraților și să-i explice domnului sus menționat că mandatele se dau în niște condiții și cu niște probe.

A urmat șeful Poliției Române care i-a mulțumit domnului Despescu, numindu-l „ministru”, probabil din cauza emoțiilor sau poate că știe mai bine decât noi care e ierarhia de facto în minister.

Ne-a explicat și domnul Vasilescu despre grija pe care o poartă cetățenilor și cum s-a acționat foarte bine pentru siguranța noastră. Din nou mi-a fost rușine.

Despre ce siguranță să vorbești când te întâlnești cu interlopii ca să negociezi pacea??? Dar mai ales mă irită cuvântul ăsta, interlop. Cum să zici de unii că sunt interlopi dacă ăia sunt liberi? Păi dacă știi că-s interlopi, că au clanuri, că fac infracțiuni, de ce sunt oamenii ăia liberi? Și mai ales, de ce într-o țară lovită de pandemie, în care zeci de familii și-au îngropat morții fără să-i poată vedea, șefii Poliției se întâlnesc cu clanurile pentru a le îmbuna?

De ce nu pot să tac? E simplu: de fel nu prea îmi pot ține gura, dar acum cu atât mai mult sunt afectat de situația asta. Imaginea Poliției e tot mai jos, iar mascații sunt văzuți ca bocitoarele de la priveghi. Păcat de oamenii de la talpa instituției, cei care duc greul și în capul cărora se sparg prostiile pe care le fac alții.

Da, a fost o situație specială, dar dacă nu știai să o rezolvi, te puteai cere acasă.

Deși rezolvări erau multiple, fără circ, fără scandal și fără întâlniri nocturne.

Sau am ajuns să ne rugăm de infractori să respecte legea?

Cică s-a mers pe prevenire. Serios? Dar cu omul care merge fără mască cu autobuzul mai face cineva prevenire? Cu miile de români amendați în pandemie, pe bună dreptate amendați, s-a întâlnit cineva să-i roage să respecte legea?

Am așa o lehamite…

Că să vin și cu o veste bună, săptămâna trecută am fost la București pentru a lua noile arme principale pentru SAS. Sunt foarte faine, am fost încântat când le-am văzut. Vestea proastă e că am primit doar șase, iar noi suntem treizeci. Dar no…dacă tot se merge mai mult pe prevenire cu infractorii, poate că nici nu ne trebuie mai multe.

Și ca să închei într-o notă amuzantă, deși e de plâns și asta, am văzut că multi s-au revoltat că pe noile mașini de poliție nu mai e drapelul. Este, mai mic dar este. Dar unul n-ați fi observat că pe capotă scrie POLIȚIA, nu AIȚILOP, așa cum ar fi trebuit. Cine știe, poate vor fi re-rebrenduite. Alți bani, altă distracție”, a precizat Marian Godină pe blogul său.