Marian Oprișan, scrisoare INCENDIARĂ în plin Congres PSD

Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a transmis sâmbătă, în plin Congres al partidului, că românii au „ars” PSD la vot pentru că „nu îi interesează așa mult justiția”, că social-democrațiii trebuie să îi „dea opoziției în cap” cu guvernările lor și că „greii” din UE vor să țină România „cu dinții la gard”:

„Dragi colegi,

Ca mulți dintre cei de aici, am fost cu PSD la bine și la greu. Am prins anii de glorie ai acestui partid, dar și anii lui de agonie. Din 1993 conduc organizația din Vrancea și pot să spun că am văzut și am trăit multe. Am văzut guvernarea 92-96 cu Nicolae Văcăroiu, o guvernare care a adus stabilitate în țară. Am văzut și guvernarea CDR, una dintre cel mai proaste pe care le-a avut România până acum. Apoi, în 2000, am participat direct la victoria PSD, alături de Ion Iliescu și Adrian Năstase, cel care a și condus un Executiv cu performanțe absolut remarcabile. A venit apoi epoca Traian Băsescu. Această epocă a fost și pentru mine și pentru mulți de aici un adevărat calvar. Eu unul am fost târât prin tribunale pentru simpla vină de a fi pesedist. Au vrut să aibă capul lui Oprișan drept trofeu, dar, vorba cuiva celebru, ”ghinion”. Nu au avut ce să-mi facă pentru că eu nu am încălcat legea așa că, după ani de procese, am fost achitat definitiv. În 2016, am luptat și am obținut împreună un scor istoric pentru PSD. Au urmat trei ani complicați, cu bune și cu rele, ani pentru care suntem cu toții responsabili într-un fel sau altul.

Din toată această istorie zbuciumată a partidului nostru, eu am învățat câteva lucruri.

În primul rând, am învățat că nicio victorie nu e definitivă și niciun eșec nu e absolut. Doar lupta este și trebuie să fie permanentă. Trebuie să ne batem pentru ideile în care credem și pentru oamenii care și-au pus speranțele în noi. Asta este cheia fiecărei renașteri a PSD: nu s-a dat bătut niciodată. Și nici acum nu ne vom da bătuți!

Nu vreau să ne mai lăsăm călcați în picioare de tot soiul de indivizi care și-au bătut joc de România. Nu vreau să mai lăsăm vreo minciună să treacă fără să răspundem. Nu vreau ca PSD să mai întoarcă și celălalt obraz. Prea am fost îngăduitori cu unii care n-au făcut nimic la guvernare nici pentru tineri, nici pentru muncitori, nici pentru pensionari. A venit vremea să le spunem adevărul direct în față. Opoziția de azi a dat cele mai proaste guverne de ieri. Așa că să le dăm cu guvernările lor în cap până le vine mintea la loc.

În al doilea rând, după toți acești ani în PSD, am învățat că votul pe care ni-l dau oamenii nu e niciodată un cec în alb. Am obținut un scor istoric în 2016 și am crezut că putem face orice. Ei bine, nu e așa. Oamenii ne-au tras de mânecă, dar noi ne-am făcut că nu înțelegem. Așa că ne-au ars la vot. Românii așteaptă de la noi să facem ce am promis. Să creștem salarii, să creștem pensii, să facem locuri de muncă, să facem autostrăzi, școli și spitale. Nu îi interesează așa mult justiția. Evident că sunt probleme mari în Justiție. Dar nu le putem rezolva peste noapte. Trebuie să le explicăm oamenilor punct cu punct. Și să le zicem așa: PSD vrea justiție la fel pentru toți cetățenii.

Și să le mai zicem oamenilor că PSD vrea justiție exact așa cum e în Franța sau Olanda, nu ca în Rusia! Nici mai blândă, nici mai înțelegătoare. Așa cum sunt pedepsite infracțiunile de serviciu acolo, la fel să fie și la noi. Așa cum se numesc procurorii acolo, la fel să fie și la noi. Așa cum se judecă acolo, așa să se judece și la noi. De ce să inventăm iar roata? Hai să transpunem în legislația noastră legislația din alte țări europene și să facem și noi exact la fel ca ei. Și când vor mai ieși la luptă vitejii noștri luptători anticorupție să-i trimitem frumos la Merkel și la Macron. Și să le zicem că legea noastră este exact ca legea lor. Dacă nu le plac pedepsele blânde, să protesteze la Bruxelles, nu în piața Victoriei.

Mai e un lucru pe care l-am învățat în acești ani: că PSD este despre români și România. Am câștigat mereu când ne-am luptat pentru ceea ce credem cu adevărat. Eu unul cred în acest popor, și cred în dreptul lui la prosperitate. România trebuie să fie o putere în Europa, iar românii trebuie să fie respectați. Nu accept să mai fim tratați drept coșul de gunoi al Euopei. Nu accept să mai trimită aici produse de calitate mai proastă. Nu accept să ne cumpere pădurile și terenurile pe nimic. Nu accept să ne ia pe nimic toate bogățiile și pe români să-i țină cu mâna intinsă. Nu accept să-i exploateze pe muncitori și să le dea salarii de nimic pentru munci plătite cu mii de euro în Europa. Nu accept să fim de rangul 2 în Europa.

De-asta nu voi accepta niciodată ideea unei Uniuni cu două viteze. Ar însemna să călătorim la clasa a II-a după ce am plătit biletul de clasa I. Ați văzut că ies ambasadele să ne arate cu degetul că suntem corupți. Vine MCV-ul, vine GRECO, vine Comisia de la Veneția, vine Comisia Europeană. Numai papa de la Roma nu ne-a făcut corupți.

Iar miile de idioți utili care repetă ca papagalii sloganurile de la Bruxelles, nu înțeleg de fapt care e miza. Interesul ”greilor” din Uniune e să găsească un pretext ca să ne trimită la clasa a II-a. Sau să ne țină cu dinții la gard cum se spune. Ei vor să arate că nu merităm să stăm la masă cu Germania sau Franța, ci că merităm să stăm la colț și să primim ce ni se aruncă. Și nu e România singura în situația asta. Tot asta încearcă să facă și cu Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Bulgaria și alții.

Ei bine, eu așa ceva nu accept! Nu pot să stau cu mâinile încrucișate când unii din afara țării își bat joc de noi si spun despre PSD ca este un partid anti-european!

Pentru muncitorul care e pe șantier la Madrid, pentru femeia care îngrijește bătrâni la Roma, pentru șoferul de camion care traversează Franța de la un cap la altul, pentru bunicile și bunicii rămași în România care vorbesc la telefon cu nepoții, pentru copiii care cresc singuri în țara asta cu dor de mamă și de tata, pentru toți românii care sunt în afara țării sau în țară. Pentru toti acestia noi am luptat si am bagat Romania in NATO si Uniunea Europeana iar astazi eu nu pot accepta să fim călcați în picioare de popularii europeni de la Bruxelles! Dreapta europeana prin cozile lor de topor, platite să ne “explice” noua ordine europeana este, de fapt, cel mai mare dusman al Romaniei!

Pentru toate acestea trebuie să luptam. Nu pentru mine. Nu pentru familia mea. Vreau să lupt pentru neamul meu. Vreau să lupt pentru poporul ăsta care a suferit atâta și pe care unii vor să-l facă iarăși să sufere. Și vreau să lupt împreună cu voi, împreună cu tot PSD-ul.

Pentru că dacă e vreo lecție întipărită cu litere mari în sufletul meu, atunci această lecție e cea a unității. Niciodată PSD nu a pierdut când a fost unit. Niciodată nu a putut fi oprit, atunci când am stat umăr lângă umăr și am tras cu toții în aceeași direcție.

Dragii mei colegi,

E iarăși momentul să fim uniți. Să strângem rândurile, să ne adunăm forțele și să mergem iarăși la luptă. Nu luptăm pentru noi, luptăm pentru România. Luptăm pentru cei care ne-au votat, pentru cei care și-au pus speranțele în noi. Luptăm pentru bunăstarea românilor. Pentru respectul pe care părinții și bunicii lor îl așteaptă. Pentru viitorul pe care copiii lor îl merită. Luptăm pentru poporul PSD, luptăm pentru poporul român,. Și, ca de fiecare dată când am fost uniți, sunt convins că vom câștiga.

PSD, Victorie!”