Marian Vanghelie, acuzaţii explozive: Coldea, Cioloş şi USR, în spatele violenţelor de la mitingul din 10 august

Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a declarat că protestul Diasporei din data de 10 august a fost organiat după "modelul Colectiv", spunând că în spatele acțiunii ar fi implicați oameni precum Dacian Cioloș și Florian Coldea și un partid precum USR.

"Din păcate pentru România, cred că s-a încercat varianta Colectiv. Într-o formulă mai puțin mai organizată, dar nu atât de bine cât să le iasă, pentru că s-au încurcat. Am explicat că din păcate dăm posibilitatea pentru că avem politicieni folosiți și merg pe la instituții pe afară și își iau azimutul și pentru că sunt așa cum sunt- Dacian Cioloș, în mod deosebit- datorită lor lăsăm posibilitatea ca serviciile secrete din anumite țări își doresc și participă la destabilizarea României. Concret, s-a dorit o formă de Colectiv în care fie să își dea premierul demisia, fie să cadă guvernul", a declarat Marian Vanghelie, la Dcnews, potrivit Mediafax.

"Fără să vreau îl nominalizez pe Florian Coldea pentru că numai anarhia și schimbarea formulelor îl poate ajuta, chiar dacă totuși are o oarecare comunicare cu actuala putere, are comunicare, dar cred că joacă și cu opoziția, joacă la triplu. Nu îl consider organizator, ci parte componentă, nu-l consider nici pe Cioloș, ci parte componentă, la fel și USR, dacă USR egal Coldea, Cioloș e egal Soroș, Macovei, egal, egal, egal", a mai spus Vanghelie, la Dcnews.

Marian Vanghelie a relatat și o discuție care ar fi avut loc între Dacian Cioloș, Monica Macovei și un jurnalist "apropiat al lui Soroș", despre cum poate fi destabilizată situația în România.

"Macovei cu Cioloș la Paris, la masă cu un om de presă important din Franța, care este un om de pe lângă Soroș și discutau de soluția financiară, fiind măsuțele apropiate...Vorbeau despre finanțare pentru a se destabiliza România, Cioloș și Macovei spuneau cum pot să obțină finanțarea mai rapidă", a mai spus fostul lider social democrat.

Procurorii au înregistrat, până în prezent, 386 de plângeri depuse de protestatari împotriva jandarmilor, informează Parchetul General, care mai precizează că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au fost deschise, în urma violențelor de la protestul din 10 august, 22 de dosare penale.

De asemenea, în dosarul înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de trei bărbați, acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice (pentru doi dintre aceștia) și respectiv furtul armei femeii jandarm (pentru cel de-al treilea). Cei trei sunt, în prezent, în stare de arest preventiv.

