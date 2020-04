Marianne Faithfull,fostă iubită a solistului Mick Jagger, a fost spitalizată la Londra după ce a fost diagnosticată cu Covid-19

Cântăreaţa şi actriţa Marianne Faithfull, apropiată a grupului The Rolling Stones şi fostă iubită a solistului Mick Jagger, a fost spitalizată la Londra după ce a fost diagnosticată cu Covid-19, potrivit news.ro.

Managerul ei a transmis: „Marianne este tratată pentru Covid-19 într-un spital din Londra. Starea ei este stabilă şi ea răspunde la tratament. Îi urăm o completă şi rapidă recuperare”.

Una dintre prietenele ei, Penny Arcade, a declarat pentru revista Rolling Stone că artista în vârstă de 73 de ani se afla în autoizolare în Londra când au apărut simptomele unei răceli. Precaută, ea s-a internat luni şi a fost diagnosticată cu Covid-19, apoi cu penumonie.

Fostul soţ al lui Faithfull, John Dunbar, a transmis că ea este bine, dar că poate vorbi foarte greu şi că nu primeşte vizitatori.

În ultimii ani, Marianne Faithfull s-a luptat cu mai multe afecţiuni, inclusiv Hepatita C şi cancer de sân, iar în perioada 1970 – 1980, cu dependenţa de droguri, inclusiv heroină.

Marianne Faithfull a apărut în lumina reflectoarelor în 1964, ca apropiată a trupei The Rolling Stones. Jagger şi Keith Richards au compus single-ul ei de debut, „As Tears Go By”, lansat în acelaşi an. Era căsătorită cu Dunbar, cu care avea un fiu, când forma împreună cu Jagger unul dintre cele mai cunoscute cupluri. Cei doi s-au despărţit în 1970.

Faithfull a luptat o vreme cu dependenţa de droguri, ajungând, la începutul anilor 1970, să trăiască pe străzi. A încercat chiar să se sinucidă, când a pierdut custodia fiului ei. În 1971, ea l-a întâlnit pe de producătorul Mike Leander, iar cariera ei a fost relansată în 1979, cu albumul „Broken English”.

A colaborat apoi cu producători ca Hal Willner pentru albumul „Strange Weather” (1987), cu Angelo Badalamenti (producător muzical al „Twin Peaks”), pentru „A Secret Life” (1995) şi a înregistrat frecbent compoziţii ale lui Kurt Weill. Ea a fost invitată de trupa Metallica să cânte refrenul piesei „The Memory Remains” (1997). În anii 2000, Faithfull a lansat două albume, „Kissin’ Time” şi „Before the Poison”, pentru care a colaborat cu Beck, PJ Harvey, Nick Cave, Damon Albarn (Blur, Gorillaz) şi Billy Corgan (Smashing Pumpkins). Mai târziu, a reluat colaboarea cu Willner. Cel mai recent album al ei, „Negative Culpability”, a apărut în 2018.

În luna februarie a acestui an a fost anunţat că actriţa Lucy Boynton, cunoscută din lungmetrajul „Bohemian Rhapsody”, va interpreta rolul Marianne Faithfull într-un film dedicat cântăreaţei şi actriţei, regizat de Ian Bonhôte.