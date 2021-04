Marinos Ouzounidis: Nu este un rezultat echitabil

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a declarat că echipa sa ar fi trebuit să câştige meciul cu FCSB şi că rezultatul de 0-0 nu este unul corect, potrivit news.ro.

"Am fi meritat să câştigăm. Uneori îţi creezi şanse de a marca şi nu câştigi. alteori este invers. Echipa a făcut un meci foarte bun, doar în anumite momente ale meciului, când am deschis jocul pe tranziţia din apărare în atac, am avut probleme, pentru că ei au jucători foarte rapizi.

În general a fost ok, tactic, nu a fost rău, cât timp am fost compacţi am controlat meciul. Am găsit modalitatea de a sparge presingul lor, am avut ocazii doi contra doi, doi contra unu, dar este ok.

Sunt mulţumit de echipa şi de jucătorii mei. Nu, nu este corect rezultatul, pentru că am avut mai multe ocazii de a marca, au avut şi ei una, două oportunităţi, dar noi am avut mai multe, Penaltiurile se pot rata.

Elvir nu este gata pregătit încă, a jucat câteva minute azi, poate va juca o jumătate de oră meciul următor. După meciul cu CFR avem meciuri la fiecare trei zile şi avem nevoie de toţi jucătorii pregătiţi", a declarat tehnicianul grec, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul cu CS Universitatea Craiova, disputat, duminică, pe teren propriu, la Giurgiu, în etapa a XXIX-a a Ligii I.

În minutul 60, Andrei Ivan a fost faultat în careu de Miron, iar arbitrul Cojocaru a dictat penalti. Cicâldău a executat şi Vlad a respins în corner balonul şutat de de la 11 metri.

Lider în clasament este FCSB, cu 64 de puncte, echipă urmată de CFR Cluj, cu 60 de puncte, de CS Universitatea Craiova, cu 57 de puncte, şi de Sepsi, 44 de puncte.