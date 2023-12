Marius Budăi, prima reacție după ce a fost surprins într-o mașină furată: Am crezut că e o farsă când ne-au zis că e furată

Fostul ministru marius Budăi a reacționat, în direct la România TV, după ce a apărut informația că, sâmbătă seara, la Sculeni, a fost surprins, alături de un alt parlamentar, într-o mașină furată.

"Eram în mașina colegului care a cumpărat-o în 2015 de la o persoană din Galați, care fusese luată din Belgia. Colegul meu a cumpărat o de bună-credință. Aseară am aflat că era dată în urmărire din 2016.

Când am intrat în țară ni s-a comunicat că e furată. O să am o discuție cu MAI, sunt 8 ani de când a cumpărat-o. Era deja înmatriculată în România.

Am crezut că e o farsă când ne-au zis că e furată. Ne-au informat despre proceduri, au zis că mașina trebuie să rămână pe loc. Am chemat altă mașină și am plecat spre casă.

Poliția de Frontieră și cei d ela Vamă au fost profesioniști", a spus Marius Budăi.