Marius Budăi, ultimele vești despre recalcularea pensiilor: Noi lucrăm în continuare

Ministrul Muncii, Marius Budăi, afirmă că a discutat cu reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii şi că au stabilit ca procesul de recalculare a pensiilor să continue. Întrebat dacă există o perspectivă privind majorarea pensiilor, Budăi nu a putut da un răspuns cert, spunând că nu este luată o decizie în coaliţie, anunță news.ro.

"Eu am discutat cu colegii din Casa Naţională de Pensii Publice şi cu cei din ţară şi foarte clar am stabilit împreună cu domniile lor că vom continua acest proces. Noi suntem acum în perioada în care, dosar cu dosar, se introduce în formatul electronic, dosar cu dosar se separă stagiile de cotizare în stagiile de cotizare perioadă contributivă şi stagiile de cotizare perioadă necontributivă sau asimilată. Noi lucrăm în continuare. Atunci când va fi terminată şi asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale, când vom şti şi care este drumul de urmat cu legea, ce avem sau nu îmbunătăţit, cu siguranţă ne va fi mult mai uşor, pentru că în această perioadă noi în paralel lucrăm, în continuare, la recalculare”, a declarat ministrul Muncii, luni seară, la Realitatea Plus.

Marius Budăi a precizat, întrebat dacă există perspectiva majorării pensiilor, că înţelege aşteptările pensionarilor, dar nu poate da un răspuns, pentru că nu există o decizie luată în coaliţie şi nu vrea să "dezamăgească”.

"Clar este că avem anumite scenarii, avem anumite discuţii, a intervenit peste toate crizele şi criza asta din energie şi ce este acum. Nu sunt scuze. Din contră, pentru mine reprezintă motive în plus să mă ţin în continuare, indiferent de ce motive găsim, eu fac apel la toţi cei care sunt specialişti să găsim împreună soluţii cum să putem discuta o anumită flexibilizare, că nu e o renegociere în totalitate a PNRR-ului, e o discuţie pe o reformă asumată, mai ales că sunt lucruri neprofesioniste şi neconforme acolo. Asta este, nu este o renegociere din temelii a PNRR, este o flexibilizare, a regândire a unei părţi dintr-o reformă, nu este nimic altceva”, a adăugat Marius Budăi.