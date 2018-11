Marius Copil se teme că Simona Halep îi ia antrenorul: 'Habar nu am, nu ştiu dacă au vorbit sau nu. Eu am fost în vacanţă'

Marius Copil, locul 61 ATP, a declarat, miercuri, că îl bucură faptul că Ion Ţiriac îl vede între primii 20 din clasamentul mondial, el precizând că acest lucru îl va motiva să se pregătească mai bine.

“A fost cel mai bun sfârşit de an, pentru că vara nu a fost aşa cum mi-am dorit eu. Mă bucur să aud că domnul Ţiriac mă vede în primii 20. Doamne ajută! O să mă ajute treaba asta, o să-mi dea o încredere în plus, să trag mai tare la antrenamente. Ştiu că dânsul nu prea te laudă uşor. Chiar mă bucur să aud treaba asta. Tot ce este posibil, eu o să dau tot ce pot la fiecare antrenament. Ştiu că sunt serios îmi văd de treaba mea şi sper să fiu răsplătit. Ultima săptămână a fost foarte bună pentru mine, înainte am avut momente de care nu îmi aduc aminte cu prea mare plăcere. Acum sunt fericit”, a spus Copil.

Întrebat dacă ar fi dispus să îl împartă pe antrenorul Andrei Pavel cu Simona Halep, el a răspuns: “E o întrebare la care nu pot răspunde eu. Andrei ştie cel mai bine. Habar nu am, nu ştiu dacă au vorbit sau nu. Eu am fost în vacanţă, mi-am început antrenamentele acum de pregătire fizică. Eu nu lucrez doar cu Andrei Pavel, lucrez şi cu un psiholog, care m-a ajutat să intru în primii 100. Am o echipă nouă, ne înţelegem foarte bine şi cred că facem o echipă perfecta”.

Marius Copil a mai declarat că îşi doreşte să mai vină jucători “din spate”. “Eu îmi doresc să vină ceva din spate, am văzut că David Nicholas joacă foarte bine, e un tânăr bun de 15-16 ani, sper să facă şi el un pas mare în ATP să reprezinte şi el România. Ar fi o concurenţă şi pentru mine şi m-am ajuta mai mult”.

Copil a menţionat că îşi doreşte ca anul viitor să câştige un titlu. “Anul viitor sunt 20 de turnee, eu îi doresc să am un titlu, asta ar fi cel mai important pentru mine anul viitor”, a afirmat el.

Ion Ţiriac a declarat, miercuri, că Marius Copil a avut un an bun şi dacă “se structurează mai bine la gândire” este un jucător “de primii 20”.

