Marius Horia Ţuţuianu va deschide lista pentru șefia CJ Constanța

Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Constanţa, Felix Stroe, afirmă că preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Marius Horia Ţuţuianu, va deschide lista de consilieri judeţeni, iar în cazul în care social-democraţii vor câştiga alegerile, atunci el va fi vicepreşedinte. Ţuţuianu, cel care nu a mai fost desemnat să fie candidat pentru şefia CJC, spune că a fost contact de mai multe partide, dar că este de 20 de ani în PSD şi este om de echipă, urmând să continue în echipa social-democraţilor, potrivit news.ro.

Conducerea organizaţiei judeţene PSD Constanţa a organizat luni, o conferinţă de presă la care au participat preşedintele Felix Stroe, preşedintele executiv Decebal Făgădău şi preşedintele Consiliului Judeţean, Marius Horia Ţuţuianu.

Felix Stroe a anunţat că lista social-democraţilor pentru Consiliul Judeţean Constanţa va fi deschisă de către Marius Horia Ţuţuianu.

“Vom deschide lista de la organizaţia judeţeană cu domnul Marius Horia Ţuţuianu care este în continuare prezent trup şi suflet în echipa de conducere a PSD. Dacă vom câştigat aceste competiţii electorale, va fi vicepreşedintele Consiliului Judeţean. (…) Este extrem de important pentru noi să continuăm împreună, indiferent de viaţa care îţi oferă diverse mome,te importantă a fost unitatea în cadrul PSD care a rămas şi este şi mai puternică”, a spus liderul organizaţiei judeţene.

Marius Horia Ţuţuianu a recunoscut că în ultimele zile, după anunţul PSD că nu va fi candidatul la preşedinţia Consiliului Judeţean a fost contactat de mai multe partide.

“Nu ascund faptul că în ultimele trei zile am fost contactat cam de toate formaţiunile politice de pe scena politică. Sunt de 20 de ani în PSD şi cel mai important sunt om de echipă. Am dus multe bătălii politice şi administrative în aceşti 20 de ani. Sunt multe proiecte care trebuie duse la îndeplinire, iniţiate de Consiliul Judeţean şi de mine, dar toate nu pot fi duse la îndepliniri fără suportul PSD. Mergem în continuare, suntem oameni maturi, cerebrali, cu o dorinţă de victorie mai mare ca niciodată”, a susţinut preşedintele Consiliului Judeţean.

El a afirmat că PSD Constanţa a găsit cea mai bună formulă pentru a maximiza votul pentru a câştiga atât Primăria Constanţa, cât şi preşedinţia Consiliului Judeţean.

“Este o bătălie politică cu partidele de dreapta. Noi am încercat şi cred că am reuşit să găsim cea mai bună formulă să maximizăm votul pentru a câştiga Primăria Constanţa şi preşedinţia Consiliului Judeţean Constanţa. Cu munca mea, cu proiectele mele, cu imaginea mea şi cu forţa domnului Stroe putem câştiga preşedinţia Consiliului Judeţean. După ce am văzut în ultimele 48 de ore sau 72 de ore cât de decimată este partea dreaptă a eşichierului politic şi cât de disperaţi sunt pentru a dărâma PSD, mi-am dat seama că sunt într-o disperare foarte mare că vor pierde totul”, a mai afirmat Ţuţuianu.

La rândul său, preşedintele executiv al PSD Constanţa şi primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, a declarat că echipa a ieşit consolidată în urma tensiunilor din ultimele zile: “Ieşim uniţi cu o echipă consolidată, care întruneşte asumarea bărbătească din partea preşedintelui organizaţiei judeţene, pe a lui Felix, cu experienţa şi continuitatea proiectelor la Consiliul Judeţean, adică munca lui Horia şi a echipei sale din ultimii patru ani. Astăzi vorbim despre echipă, despre asumare şi despre continuitate la ceea ce înseamnă la organizaţia judeţeană a PSD. Ştiu că mulţi şi-ar fi dorit să ne vadă şubreziţi, slăbiţi şi să încerce să acopere scandalul care bântuie partea dreaptă a eşichierului politic, un scandal care este organic pentru că acolo oamenii nu prea sunt de dreapta.

PSD Constanţa a transmis, vineri seară, printr-un comunicat de presă, că a hotărât să-l susţină pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean pe liderul filialei, Felix Stroe. Marius Horia Ţuţuianu era favorit pentru această candidatură, având în vedere că panourile sale fusesera amplasate în tot oraşul.

Marius Horia Ţuţuianu a reacţionat sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, după ce organizaţia judeţeană a PSD Constanţa a decis să-l desemneze drept candidat la şefia CJ pe liderul filialei, Felix Stroe,Ţuţuianu afirmând că “interese mai presus de cele ale cetăţenilor au condus la situaţia bizară” să anunţe că nu va mai candida şi că decizia a fost luată “din raţiuni numai de ei ştiute”. El a mai spus că există viaţă şi dincolo de acest episod politic precizând că acest scenariu, pus la cale de oameni care îl asigurau de susţinerea lor, l-a determinat să îşi reevalueze parcursul personal.