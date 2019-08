Marius Lăcătuș, despre revenirea la FCSB: 'Nu, în niciun caz'

Marius Lăcătuş (55 de ani) a plecat de la CSA Steaua după ce a ratat, pentru al doilea sezon la rând, participarea la barajul pentru Liga 3 şi, totodată, promovarea. Fostul şeptar al Stelei este liber de contract, într-o perioadă în care apele sunt agitate la FCSB, potrivit Mediafax.

În cadrul unei conferinţe de presă, ”Fiara” a exclus posibilitatea de a prelua echipa patronată de Gigi Becali (61 de ani). Nu ar fi prima oară când Becali şi Lăcătuş colaborează, antrenorul bifând nu mai puţin de trei mandate la echipa lui Becali: "Nu. Nu, în niciun caz", a spus Lăcătuş, la conferinţa de presă.

Antonio Conceicao (57 de ani), fostul antrenor al lui CFR Cluj, este favoritul lui Becali pentru postul de antrenor.

Citește și: Dan Alexa: Bălașa este apăsat de tot ce s-a întâmplat. Și fotbaliștii sunt oameni

"Este alegerea patronului. Dacă el şi l-a dorit pe Toni Conceicao înseamnă că are încredere în capacităţile lui de antrenor şi merge pe mâna lui pentru a putea să îşi îndeplinească obiectivele care şi le-au propus.

În primul rând cred că echipa are nevoie de un antrenor. Nu ştiu dacă domnul Becali are nevoie de antrenor, dar echipa în mod cert are nevoie de un antrenor în vestiar. Un antrenor care să fie respectat, un antrenor pe care să îl asculte, un antrenor care să execute atât la antrenamente cât şi la jocurile oficiale ceea ce încearcă să pună în pratică la antrenamente", a mai punctat ”Fiara.

Oţelul Galaţi, FC Braşov, UTA Arad, FC Vaslui, FCM Târgu Mureş şi Poli Iaşi sunt echipele pe care le-a mai antrenat Lăcătuş din postura de principal.