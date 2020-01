Marius Șumudică, Gaziantep: Singurul jucător român pe care aş fi vrut să îl iau este Chipciu

Marius Șumudică, antrenorul celor de la Gaziantep, a vorbit despre jucătorii români pe care și-i dorește la formația din campionatul turc, scrie Mediafax.

Șumudică a declarat, pentru Telekom Sport, că, deși l-ar vrea la echipă, nu are nicio șansă să îl aducă pe Denis Alibec. Tehnicianul a spus că singurul român pe care îl vrea deocamdată la Gaziantep este Alexandru Chipciu: ”Nu am nicio şansă. Alibec am văzut că are oferte. Noi nu plătim sume de transfer. Abia ne chinuim să aducem jucători liberi. Nu plătim sume de transfer, deci e greu. Singurul jucător român pe care aş fi vrut să îl iau în momentul de faţă este Chipciu. Şi mi l-am dorit mult pe Djokovic”.

”Am fost sunat de un băiat care mi-a zis că este agentul jucătorului, că are nu ştiu ce restanţe, că vrea să plece de la CFR Cluj şi ar vrea să vină în Turcia. Eu nu am intrat în contact cu jucătorul, nu vorbesc cu jucători sub contract, nu fac lucruri de genul ăsta. Eu am fost sunat de un băiat care mi-a zis că e agentul jucătorului şi că îşi doreşte foarte mult să vină să joace în Turcia. Atâta tot, mai departe nu e treaba mea, eu o să transmit clubului. Dacă există această posibilitate, să intre în discuţii. Dar nu ne putem apropia. CFR a făcut performanţă şi îşi doreşte sumă de transfer pentru orice jucător”, a mai spus Șumudică.

În clasamentul Super Lig, Gaziantep se află pe locul 9, cu 24 de puncte.