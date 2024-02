Mark Verlan. In Love, o expoziţie-omagiu adusă unui artist-legendă

O nouă expoziţie a lui Mark Verlan, la Bucureşti, va fi organizată la Arbor.art.room (str. Transilvaniei 11, sect. 1, Bucureşti). Texte şi lucrări mai puţin cunoscute publicului pun în lumină un fel aparte al artistului de a reflecta asupra erosului, o privire tandră, ludică şi ironică totodată, potrivit news.ro.

Mark Verlan (1963 - 2020) a fost unul dintre artiştii legendari de la Chişinău, cu simpatizanţi pe ambele maluri ale Prutului, cuceriţi de stilul lui nonconformist şi boem şi de amprenta umoristic-fantezistă a operei sale. Ca artist, Mark Verlan interesează şi prin textele numeroase care-i însoţesc lucrările, însemnări lăsate pe spatele tablourilor, pe foi, bileţele, pe coperţi sau gravate în lemn sau piatră.

Mark Verlan a ţinut să aşeze sub semnul artei orice obiect găsit sau ieşit din circulaţie, bancnote, bucăţi de linoleum, scânduri, nasturi sau păpuşi.

Expoziţia „Mark Verlan. In Love” oferă vizitatorilor şansa de a descoperi în mai multe însemnări ale artistului pe tema iubirii. Sunt fragmente ludice, duioase, uneori fantastice, care însoţesc lucrări mai puţin cunoscute marelui public.

Textele, transcrise şi traduse cu sprijinul nepotului artistului, Mark Verlan Jr., şi al traducătoarelor Justina Bandol şi Natalia Polikarpov, datează de la începutul anilor 2000 până în 2020, spre sfârşitul vieţii artistului. Urmărindu-le de-a lungul celor două decenii remarcăm schimbarea de temperatură şi nuanţele, tonul casant, ironic, lăsând, spre final, locul unuia poetic şi nostalgic.

"[…] În prag stătea ea, zâmbind. Şi îndată totul s-a umplut de lumină şi de o mireasmă minunată. Bucuria mi-a umplut inima şi dragostea. Au venit în fugă câini, dând din coadă, şi pisicile au început să se frece de picioarele noastre. Şi undeva departe, departe, într-o bodegă duhnind a vin, beţivii se certau între ei pentru nimic. Cândva am fost şi noi acolo. Şi am zâmbit cu un zâmbet trist vechilor amintiri. Şi buzele noastre s-au întâlnit, în sfârşit, în univers".



Este cea de a patra şi ultima expoziţie din seria „Window to Europe” de la Arbor.art.room, care şi-a propus să prezinte publicului artişti basarabeni, care şi-au început cariera la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90, în momentul prăbuşirii cortinei de fier şi al deschiderii de noi oportunităţi în spaţiul occidental. I-am prezentat până acum pe Alina Cociere (Franţa), Vasile Raţă (România), Nadia Pronina (Ucraina) şi se încheie cu Mark Verlan, artistul care a ales să rămână legat de Chişinău, în pofida invitaţiilor primite din partea unor importanţi curatori internaţionali.

Relaţia Arbor cu Mark Verlan a început în 2019, asociaţia organizând la Galeria Posibilă ultima expoziţie înainte de dispariţia artistului. Proiectul întitulat „West-Vector-Восток cu Ghenadie Popescu şi Mark Verlan” a beneficiat şi de un album „Mark Verlan” şi de un dialog al artiştilor cu publicul, moderat de Erwin Kessler. În timpul pandemiei, Arbor a lansat online expoziţia în "Realitate Virtuală: Mark Verlan. Marioka Son of Rain", iar la scurt timp după aceea, la începutul lui 2021, artistul s-a stins, admiratorii său crezând iniţial că era vorba de un alt performance marca Mark Verlan.

Această expoziţie este organizată cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova în România.