Mărturia fostului ministru PSD Florian Bodog, aflat în vizorul DNA la Senat: În realitate este vorba de o răzbunare personală / DOCUMENT

Fostul ministru PSD al Sănătății în 2017-2018, senatorul Florian Bodog, spune în apărarea sa, după ce DNA îl acuză de abuz în serviciu și fals intelectual în legatura cu angajarile de la minister, ca are convingerea ca totul este o razbunare personala a unei foste angajate data afara de el si ca DNA nu l-a chemat niciodata sa dea declaratie.

„Subsemnatul am aflat de intrumentarea acestui dosar in care sunt vizat din presa, toate informatiile importante din dosar fiind facute publice 'pe surse' pentru a-mi afecta imaginea, subsemnatul nefiind niciodata chemat in fata organelor de ancheta pentru a-mi exprima punctul de vedere si pentru a clarifica toata aceasta situatie prezentata intr-un mod foarte denaturant', spune Bodog, potrivit raportului Comisiei Juridice a Senatului, care l-a audiat in acest caz. Dupa audierea, senatorii juristi au decis sa propuna plenului Senatului sa nu ceara urmarirea penala a lui Bodog.

`Faptul ca se incearca doar discreditarea subsemnatului rezulta si din modalitatatea in care s-a desfasurat ancheta. Practic, in trei saptamani s-au administrat toate 'probele' si s-a si luat masura de a sesiza Senatul. Cu toate ca in dosar se arata ca organele de urmarire penala s-ar fi sesizat din oficiu am convingerea ca in realitate este vorba de o razbunare personala din partea doamnei... functionar public cu functie de conducere din cadrul Ministerului Sanatatii, aceasta fiind, de fapt, cea care a formulat sesizarea penala. Dupa cum ati obsrvat din filele dosarului de urmarire penala, aceasta este singura persoana audiata, in afara de consilierii personali ai subsemnatului”, mai afirma Bodog in apararea sa.

Comisia Juridica a Senatului a mentionat ca in perioada in care a fost ministru, Bodog a hotarat indepartarea din minister, din cauza unor nereguli care i-au fost aduse la cunostinta, a persoanei despre care el spune ca acum se razbuna.

RAPORTUL COMISIEI: