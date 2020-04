Mărturia ȘOCANTĂ a unui medic infectat cu noul COVID-19: 'Am avut un halat de unică folosință, o simplă mască chirurgicală şi o pereche de ochelari. Atât!'

Un medic din Deva s-a infectat cu noul COVID-19 de la un pacient în timpul unei endoscopii digestive, pentru că nu a avut echipament. „O simplă mască chirurgicală şi o pereche de ochelari. Atât am avut. Şi un halat de unică folosinţă, care se dă la vizitatori”, spune doctorul Ioan Demeter, de la Deva, anunță MEDIAFAX.

Ioan Demeter, medic la Spitalul Județean Deva, este, din 30 martie, unul dintre pacienţii cu noul COVID-19, trataţi în Secţia de Boli Infecţioase a spitalului.

A luat virusul de la un pacient din secţia Oncologie, căruia i-a făcut o endoscopie digestivă. Din Oncologie, de unde mai mulți bolnavi și cadre medicale s-au îmbolnăvit de COVID-19. Medicul a povestit, pentru MEDIAFAX, că a trebuit să facă intervenţia fără echipament special de protecţie deoarece, deşi a solicitat, nu a primit.

„Momentul de infecţie îl consider efectuarea unei endoscopii digestive la un pacient cu hemoragie digestivă superioară, din secţia Oncologie, cu câteva zile înainte de infectare. E un pacient pe care, desigur, nu am putut să-l las, să nu-i pun un diagnostc şi cu consecinţele terapeutice care urmează după această investigaţie. Nu am avut la dispoziţie, deşi am solicitat, tot echipamentul necesar pentru o astfel de investigaţie care presupune existenţa unor aerosoli. Şi atunci, trebuia să fiu în echipament de protecţie ceva mai complicat decât o simplă mască chirurgicală şi o pereche de ochelari. Atât am avut. Şi un halat de unică folosinţă, care se dă la vizitatori”, a spus medicul Ioan Demeter.

Acesta a spus că a încercat să se protejeze „cum a putut”.

„Am pus, ce-i drept, două măşti chirugicale în ideea de a mă proteja, dar n-am reuşit. Nici să las pacientul nerezolvat.(...) Deşi, în astfel de cazuri, se intră cu două asistente şi un medic, am solicitat echipament măcar pentru medic şi o asistentă medicală. Am încercat să facem cum am putut. Asistenta, care stătea în spatele pacientului, nu s-a infectat. Eu, care stăteam în faţa pacientului, m-am infectat”, a povestit medicul.

Fost director al DSP Hunedoara şi la Spitalul Județean Deva, medicul Ioan Demeter spune că în Secţia Boli Infecţioase, unde este internat, personalul medical este echipat corespunzător şi că „totul se desfăşoară ireproşabil”.

În alte secţii ale spitalului, însă, cadrele medicale sunt tensionate pentru că fosta conducere a instituţiei a schimbat planurile, iar medicii nu înţeleg de ce un spital de urgenţă a fost transformat într-un spital pentru tratarea pacienţilor COVID-19.

Potrivit medicului Ioan Demeter, cel puţin două secţii ale SJU Deva sunt acum pline cu pacienţi bolnavi de COVID-19, iar numărul lor ar putea fi mult mai mare, iar el susţine că în această „bătălie” este nevoie ca personalul medical să fie testat periodic şi să aibă suficiente echipamente de protecţie.

„Secţia de Infecţioase, cu 25 de paturi, este plină. Secţia de Interne care a alocat 80 de paturi, dacă nu mă înşel pentru pacienţii cu COVID, este aproape de plină. Cazurile acestea, deocamdată, nu sunt cazuri foarte severe. Sunt cazuri uşoare şi medii. La ATI, nu ştiu să vă spun exact câţi pacienţi sunt, sub zece sunt. Eu sper să nu fie chiar un dezastru la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva (…). O testare mai susţinută a personalului medical care trebuie controlat periodic pentru a nu transmite boala mai departe, la pacienţi şi la familie, este esenţială”, este de părere medicul.

Ioan Demeter spune că se va întoarce la muncă, după ce se va vindeca şi medicii îi vor permite, pentru că spitalul este „a doua casă” a sa. Acesta consideră că, după această pandemie, sistemul medical va fi mai bine finanţat.