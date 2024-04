Mărturia șocantă a soțului Mariei, gravida din Bacău, lăsată să sufere 12 ore în agonie: 'Ea acuza dureri de burtă, ei i-au spus că are cădere psihică'

După o sarcină pierdută și o inseminare în vitro, Maria și Ovidiu Prutenau, soțul ei, ar fi trebuit să devină pentru prima dată părinți. După 4 luni de sarcină, fătul s-a oprit din evoluție, iar femeia în vârstă de 38 de ani a ajuns de urgență la Spital ul Județean din Bacău – acolo unde a fost lăsată să aștepte timp de 12 ore în agonie.

Șirul nenorocirii a început pe data de 13 martie 2024, atunci când Maria a mers la un control ginecologic de rutină – pentru monitorizarea sarcinii. I s-a spus că totul este în regulă, însă, o zi după, în data de 14 martie 2024, în jurul orei 06:45, femeia a început să acuze stări de vomă și febră 38,4 grade, iar soțul ei a decis să o transporte de urgență la spital.

„Miercuri, 13 martie, am fost la ecografia normala de monitorizare, sarcina era ok. Seara râdeam cu Maria: Uite, fiica ta nu stă la poze, stă numai cu spatele. Joi seara, a doua zi, spune că are crampe mai dese decât normale. Şi-i spune medicul să ia No-Spa, Paracetamol şi dacă nu e ok, mergeţi la spital. Dimineaţa, în jurul ore 5, vineri, s-a trezit cu frisoane, dureri de burtă”, povesteşte Ovidiu Prutean, soţul Mariei.

La scurt timp după ce a ajuns la spital, în jurul orei 10:00, Maria își sună soțul și îi mărturisește că sarcina s-a oprit din evoluție. La ora 14:30, fiind sub supraveghere medicală, femeia se plângea de dureri cumplite și își roagă soțul să vină de urgentă la spital. În paralel, o asistentă îi cere bărbatului să cumpere niște pastile pentru Maria.

La ora 16:00, Ovidiu Pruteanu, soțul Mariei, este informat că femeia urmează să fie mutată pe secția de chirurgie pentru intervenția de eliminare a fetului din pântec. Bărbatul acuză medicii de la Spitalul Județean din Bacău de neglijență, dar și de faptul că au considerat că nu este un caz grav: ”Au considerat că nu este un caz grav, au folosit termenul, conducerea, au zis că au temporizat-o. Temporizezi un caz grav? Au așteptat să se facă ea bine”, a mai spus soțul Mariei, potrivit Observatornews.ro.

Intervenția chirurgicală a avut loc după aproape 12 ore

Intervenția chirurgicală a avut loc după aproape 12 ore de când Maria ajunsese la spital. Înainte de operație, Ovidiu Pruteanu a fost pus să semneze cum că este de acord pentru extirparea uterului și al ovarelor, intervenție care i-ar fi salvat viața soției sale. Ulterior, după intervenție, medicii l-au informat că nu a fost necesară extirparea organelor – în timpul procedurii, femeia a suferit un avort spontan și a reușit să elimine singură fătul și placenta.

„Mi-a comunicat Maria că din trei medici, ea spunea că are o problemă, o doare abdomenul și trei medici au spus că are o cădere psihică. Din păcate, Maria a murit. Cel puțin medicul care a fost de gardă la secția chirurgie ATI, care a fost medic de gardă în noaptea aia, mi-a dat niște explicații, care, în momentul ăla, mai tare m-au băgat în ceață, nu era nimic concret, foloseau doar termeni medicali. Chiar nu puteam să stau să caut pe Google fiecare cuvânt. Doctorul care a operat-o de parascopie, care a luat decizia să o opereze, acuza inclusiv că ar fi fost ceva patologic și că biologia nu o putem controla noi”, a spus Ovidiu, potrivit digi24.ro.

Maria a murit de septicemie

A doua zi, Ovidiu este sunat de către cadre medicale și anunțat că Maria a suferit două stopuri cardiace respiratorii, cel de-al doilea fiind fatal. Potrivit raportului medico-legal, femeia a murit de septicemie. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, cercetările fiind continuate în cadrul unui dosar sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

„În timpul procedurii lor, operaţiei de la chirurgie, Maria expulzase fătul”, explică Ovidiu Prutean, soţul Mariei. „Starea pacientei a fost satisfăcătoare în momentul în care s-a prezentat în serviciul nostru, a rămas internată, iar după câteva ore s-a agravat. Atunci s-a format o comisie din medicii de la maternitate. Au examinat din nou pacienta şi au tras concluzia că este necesar să fie examinată şi de medicul chirurug. La chirurgie, după alte investigaţii, s-a solicitat şi medicul gineocolog. Era o mamă cu o anumită vârstă, cu o sarcină dorită şi se punea problema dacă să se facă histerectomie totală sau nu. Dar în timp ce se consultau a avut loc avort spontan şi n-a mai fost nevoie de intervenţia pe zona genitală”, a declarat Aurelia Ţaga, director medical.