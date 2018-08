MĂRTURIE a unui protestatar din Piața Victoriei: Înainte de ultima gazare au început să retragă toate AMBULANȚELE care erau la pasaj. Cred că a fost premeditat

Unul dintre protestatarii care au depus astăzi plangere după protestul din 10 august susține că înainte de "ultima gazare" au fost retrase ambulantele de langa pasajul din Piata Victoriei, bărbatul fiind de părere că "atacul a fost premeditat".

"Toata lumea era calma, copii, batrani, femei, persoane cu handicap, tot ce se putea, era ok, pana au dat ei cu gaze, au aruncat grenade la 10-15 m de noi, ultima gazare a fost dezastru, eu m-am trezit undeva că ma spalau niste tineri pe fata. Explicatia e mitocania lor, dorinta lor de a ramane in functii, la putere. Am depus plangere. am asteptari mari. Resimt si acum efectele gazelor, si eu si sotia mea la fel. O chestie curioasa : inainte de ultima gazare, cu o ora inainte, au inceput sa retraga toate ambulantele care erau la pasaj. Probabil că au gandit aceasta actiune, eu zic ca a fost premediatat atacul", sustine protestatarul.