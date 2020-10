Mărturie BOMBĂ la intrarea în SIIJ: Camerele de la BES 1 erau STRICATE de un an de zile. Nici la europarlamentare nu au mers

Mărturie bombă dată de patronul firmei care se ocupa de monitorizarea video a clădirii BES 1. Acesta spune că nici la alegerile europarlamentare nu au mers camerele de filmat și că Administrația Piețelor fusese înștiințată, însă nu a luat măsuri.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Jurnalistul Silviu Mănăstire, INFECTAT cu coronavirus

"Nu știu dacă trebuia supravegheat video acest proces. Camerele erau puse pentru securitatea clădirii. O parte din camere au fost defectate din cauza lucrărilor de renovare. Erau stricate de un an de zile, am făcut cerere la Administrația Pieței, dar nu am primit bani să le reparăm", a declarat șeful firmei de monitorizare.