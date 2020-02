Mărturiile românilor SPECIALI, în an bisect! 1300 de conaționali își sărbătoresc ziua de naștere DOAR din patru în patru ani

Mărturii ale românilor speciali. Peste 400 de clujeni își sărbătoresc, sâmbătă, ziua de naștere și petrec o dată la patru ani, deoarece sunt născuți în ani bisecți, unul dintre ei aniversând „împlinirea” vârstei de opt ani, deși în realitate are 32, iar un altul „aniversează” 13 ani, deși are 52. În toată țara sunt circa 1300 de români născuți în an bisect, conform Mediafax.

Clujeanul Zoltan Coraian ”a împlinit”, sâmbătă, 13 ani, deși, în realitate are 52, considerându-se deosebit din acest punct de vedere.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Sorina Pintea e audiată la DNA central, după aproape 10 ore de percheziții

„La următoarea aniversare voi împlini 14 ani și îmi fac buletin. Este ceva pe care toată lumea o ține minte, este ieșită din comun. Lumea mă întreabă de ce părinții nu au înregistrat nașterea în 28 februarie sau 1 martie? Păi dacă am fost născut în 29 februarie, atunci am fost înregistrat. Fiind născut în an bisect sunt deosebit, sunt veșnic tânăr”, a declarat acesta corespondentului MEDIAFAX.

Când nu îi cade ziua în 29 februarie, clujeanul sărbătorește ba cu o zi înainte, ba cu o zi după.

Sâmbătă, Zoltan sărbătorește ziua de naștere pe pârtia de la schi de la Borșa, din Maramureș, cu un pahar de vin fiert, acesta fiind cadoul pe care l-a primit.

Pe de altă parte, un alt clujean, Adrian Morariu, s-a născut în 29 februarie 1988 și împlinește, sâmbătă, doar opt ani, deși, în realitate, face 32, fiind încă, din acest punct de vedere, în clasa primară.

„Încă sunt în școala primară. E interesantă reacția oamenilor când află că sunt născut în 29 februarie și toți mă întreabă când sărbătoresc ziua de naștere. Le răspund că primesc cadouri în fiecare an, dar de băut dau o dată la patru ani. Când eram copil abia așteptam ziua de naștere o dată la patru ani, simțeam că e aniversare. De obicei sărbătoream în 28 februarie sau 1 martie”, a spus Adrian.

În acest an, Adrian își va sărbători ziua de naștere împreună cu familia, prietenii și cu soția sa, care e născută în 10 martie, săptămâna viitoare.

„Pregătim petrecerea la un restaurant din comuna Poieni, județul Cluj”, a spus acesta.

La nivelul județului Cluj sunt înregistrate 423 de persoane născute pe 29 februarie, din care 213 femei și 210 bărbați. Cei mai mulți fac paret din grupa de vârstă 30-49 de ani, fiind vorba de 76 de femei și de 80 de bărbați.