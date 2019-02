Mărturisiri ȘOCANTE ale lui Liam Neeson: 'Umblam pe străzi ca să fiu atacat și să ucid un nenorocit de negru'

Liam Neeson spune că a umblat pe străzi încercând să ucidă un ”nenorocit de negru”, după ce o persoană apropiată actorului a fost victima unui viol, și că se simte prost pentru felul în care se purta în acea perioadă, arată un interviu cu artistul publicat de The Independent.

Actorul spune că a existat o vreme în care a bântuit pe străzi înarmat cu o bâtă specială așteptând să omoare pe cineva ca să răzbune trauma cuiva apropiat, scrie mediafax.ro.

Liam Neeson a povestit toate acestea presei într-o întâlnire dedicată noului său film, ”Cold Pursuit”. Actorul a completat că îi este acum rușine de comportamentul său din trecut.

Tot ce știa despre agresorul prietenei sale era că a fost vorba despre o persoană de culoare.

”Am bătut în sus și în jos străzile cu o bâtă la mine, în speranța că o să se ia de mine cineva. Îmi e rușine să spun, am făcut asta vreme de o săptămână, în speranța că ”un nenorocit de negru” o să iasă dintr-o cârciumă și o să se ia de mine, știi? Ca să am de ce să-l omor”, a povestit actorul.

”Înțeleg nevoia de răzbunare, dar nu duce decât la și mai multă răzbunare, la și mai multe crime, și mai multe crime”.

Actorul nord-irlandez Liam Neeson, nominalizat la Oscar pentru rolul din "Lista lui Schindler", s-a remarcat şi în alte filme precum "Pur şi simplu dragoste/ Love Actually", "Batman - Începuturi", trilogia "Taken", trilogia "Cronicile din Narnia", dar şi în alte pelicule mai recente precum "3 zile de coşmar", "Echipa de şoc", "Înfruntarea titanilor", "The Grey: La limita supravieţuirii" şi "The Dark Knight Rises". Artistul și-a pierdut soția, pe actrița Natasha Richardson în 2009, în urma unui accident la schi. Cei doi erau căsătoriți de 15 ani.

Filmul ”Cold Pursuit”, în care interpretează rolul unui tată care se răzbună, este adaptarea unei producții norvegiene va fi lansat în România pe 22 februarie.

