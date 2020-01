Mariah Carey a folosit imagini cu foștii soți și iubiți pentru provocarea lansată de Dolly Parton, arată Smart Radio, păstrând un loc special în playlistul zilei pentru muzica interpretei, anunță MEDIAFAX.

Dolly Parton în vârstă de 74 de ani a dat naștere unei tendințe pe social media, la care au ținut să participe mai multe vedete. Mariah Carey este cel mai recent nume care a dat curs provocării, dar cântăreața a ținut să adauge o notă personală neașteptată fotografiilor care ar fi trebuit să arate cât de diferită este aceeași persoană în funcție de rețeaua de socializare pe care se prezintă.

Provocarea cerea să atribui patru imagini câte unei rețele de socializare, LinkedIn, Facebook, Instagram și Tinder.

Pentru LinkedIn artista a ales o poză cu primul ei soț Tommy Mottola, pentru Facebook o poză de familie cu cel de-al doilea soț, Nick Cannon și cei doi copii, pentru Instagram o poză veselă de la un eveniment împreună cu iubitul ei, dansatorul Bryan Tanaka, iar pentru Tinder o imagine sexy în costum de baie, fotografie pe care cântăreața pare să fi realizat-o singură.

Alte celebrități care au luat parte la această provocare sunt Miley Cyrus,Diplo,Eminem,Gal Gadot și mulți alții.

Mariah Carey este o cântăreaţă americană cunoscută pentru vocea sa impresionantă, care atinge cinci octave. S-a lansat în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, cu care a fost căsătorită timp de patru ani. Artista, cunoscută pentru piese precum "Without You", "Hero" şi "We Belong Together", a fost recompensată până în prezent cu cinci premii Grammy, 19 premii World Music, 10 American Music şi 14 trofee Billboard Music. Cel mai recent album de studio al cântăreţei, "Caution", a fost lansat pe 16 noiembrie 2018.

"All I Want for Christmas is You" este al 19-lea hit al lui Mariah Carey care ocupă prima poziţie în Billboard's Hot 100. Carey se situează în prezent pe locul al doilea în clasamentul artiştilor cu cele mai multe piese plasate pe primul loc în topurile americane, după The Beatles, cu 20.

