MASCARADA POLITICALLY CORRECT

POLITICALLY CORRECT este doar o alta forma de cenzura, o cenzura a exprimarii libere. Aceasta cenzura a creat o generatie de hipsteri ametiti, care nu pot vorbi liber de frica sa nu ofenseze vreun alt fatalau.

Dar acest politically correct este folosit doar in societate, in cadrul familial nimeni nu respecta nici o regula, asa cum este si normal. Cu totii avem un prieten caruia ii spunem tiganu’, grasu’, fatalau’...cu totii am fost numiti homofobi, rasisti, needucati, tupeisti si alte apelative. Culmea ca nici unul dintre noi nu s-a simtit ofensat cu adevarat, toti incercam o replica cu tot felul de conotatii jignitoare, si in cele din urma radem ca si cum nimic nu s-a intamplat.

Bunicii si strabunicii nostri au facut razboiul, chiar as vrea sa pot auzi o discutie din transee, inaintea unui asalt din care s-ar putea sa nu se mai intoarca nimeni. O discutie politically correct intre camarazi care impart o tigara, uzi pana la piele si plin de noroi, marcati de zilele petrecute in alte transee, nedormiti de cateva zile, alaturi de alti soldati, fie ei negrii, tigani, blonzi, bruneti, balbaiti, gay, ciungi, toti constienti ca cel din dreapta sau stanga lui poate sa fie ultimul om pe care il vor vedea, sau cel care le poate salva viata. Sunt convinsa ca nici unul dintre ei nu s-ar fi suparat la nici o aluzie rasista, xenofoba sau legata de vreun defect fizic sau orientare sexuala. Copiii aceia erau deja barbati la 19-20 de ani.

Generatia parintilor nostri nu a avut timp de mascarade. Parintii nostri au avut treaba, sa reconstruiasca planeta dupa cele doua razboaie mondiale care nu au adus decat saracie si tristete, indiferent de tabara in care te aflai. Nu aveau timp sa isi masoare cuvintele de „frica” sa nu ofenseze pe cineva. In timpurile acelea, pe prajitoarele de paine gaseai indicatii cum sa iti prajesti franzela, nu ca astazi cand gasesti stickere in care te atentioneaza sa nu bagi cutitul in ele in timp ce functioneaza!!! Pe bateria de la masina aveai indicatii cum poti sa o repari sau la ce poti sa o mai folosesti, in timp ce azi ai stickere in care te avertizeaza sa nu bei acidul din ea...Asta spune mult despre cum evoluam ca individ in noua civilizatie.

Generatia noastra este obligata de niste neterminati sa devina progresista prin cenzura dreptului la libera exprimare. Toti progresistii sunt sensibili, sunt deranjati cand sunt numiti gay desi ei sunt gay, sau cand sunt numiti negrii desi ei asa s au nascut, sau handicapati cand au aceasta deficienta. Aceste cuvine simple folosite de sute de ani, au devenit tabu, au devenit peste noapte injurii. Acestea nu au disparut, ci s-au transformat pentru naivi in alte cuvinte sau expresii. Acum nu mai spui negru, spui afro-american, dar este acelasi lucru, nu mai spui handicapat spui persoana cu dizabilitati...dar in realitate spui acelasi lucru, insa sanchi, nu mai e jignitor ca e pe progres... Progresistii care au inventat acest politically correct, sunt copiii aceia paraciosi si ofticosi cu care nu se juca nimeni in copilarie…nici chiar fratii lor.

Ca o paranteza la politically correct sau ‘rasism’, imi aduc aminte de arbitrul Coltescu care a fost facut praf de majoritatea ziaristilor si deontologilor pentru faptul ca a stiut culorile. Toti au luat-o razna pe rasism, de ziceai ca Romania a fost targul principal de sclavi din lume. Ziceai ca toti sunt urmasii unor asupriti de familiile bogate de romani. Majoritatea acestor ziaristi si deontologi politically correct au vazut prima persoana de culoare la televizor, dar deh daca au vazut 2 filme despre viata sclavilor din America, au devenit experti si sustinatori ai cauzei lor. Gen Je suis Notre-Dame, dar sunt impotriva Je suis Catedrala Mantuirii Neamului. Istoria nedreapta! Daca aveam si noi vreun cocosat sa traga clopotele, poate altfel aratau lucrurile.

Corectitudinea politica a plecat de la ideea de a face legile cat mai clare si usor de inteles pentru oameni, cu scopul eliminarii discriminarii intre acestia…nicidecum nu a plecat de la ideea de „fatalism generalizat” in care toti suntem printese si vrem sa ni se faca curte inainte de a fi injurati. Sefii la lume au nevoie, dupa cum v-am mai spus, de grupuri de oameni cat mai divizate, cat mai mici si cat mai diverse. Este greu sa convingi sapte miliarde de oameni sa o ia intr-o directie sau alta. Dar ei au gasit solutia: trebuie sa convinga fiecare nisa sa urmeze „telecomanda” si asa vor reusi sa ii miste pe toti in directia dorita.

La Hollywood, in fiecare productie cinematografica, trebuie sa existe un echilibru intre personajele de pe micul ecran. Totul e procentual. Daca actorul principal este alb, trebuie sa ai un personaj secundar de culoare, un asiatic, un indian, un gay, un rol feminin, o persoana cu handicap, si exagerand un pic 2 ochelaristi, 3 bruneti, o blonda s.a.m.d. Acest nou val de progresism este un produs de marketing care incepe sa aibe reguli foarte clare. Faceti un experiment si uitati-va la un film recent, o sa fiti surprinsi de aceasta noua realitate care pare sa treaca neobservata. Mascarada lui Calache nu face exceptie. Nu poate. Pana si gripa sezoniera a devenit progresista.

AVEM UN VIRUS CHINEZESC, CU VARIANTA BRITANICA, CU VARIANTA BRAZILIANA, CU VARIANTA INDIANA, CU VARIANTA AFRICANA...CA SA NU SE SUPERE NIMENI, SA FIE TOTUL POLLITICALLY CORRECT.

Comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App