Măsurile Guvernului mai mult încurcă: lemnele de foc se găsesc într-un județ doar la preţ aproape dublu faţă de cel plafonat

Comercianţii de lemne de foc din judeţul Arad îşi vând marfa la preţ aproximativ dublu faţă de cel plafonat de Guvern (400 lei metrul cub), invocând că la licitaţiile organizate de ocoalele silvice de stat sau private plătesc 400 - 500 de lei pe metrul cub, iar costurile de manipulare şi transport îi obligă să vândă la circa 700 de lei, informează Agerpres.

Anunţurile de vânzare a lemnului de foc din Arad au preţuri de pornire de la 650 de lei/mc şi ajung la 800 de lei/mc, în funcţie de esenţe. În majoritatea cazurilor, este vorba de buşteni, puţini fiind cei care vând la aceste preţuri lemn gata tăiat şi crăpat.

Mai mulţi comercianţi contactaţi de AGERPRES au declarat, luni, că în niciun moment de la apariţia Ordonanţei referitoare la plafonarea preţului la lemnul de foc nu au putut să respecte limita de 400 de lei/mc.

"Imediat ce au anunţat Ordonanţa, nu am mai vândut nimic o perioadă. Eu am dat la licitaţie la ocol silvic de stat în jur de 420 de lei pe metru cub, cum să vând atunci la 400? Mai am costuri de manipulare, de transport, plus un mic beneficiu personal, că nu face nimeni muncă voluntară. Acum am început să vând din nou, pentru că oamenii cer, nu poţi să îi laşi în frig. Dacă mă întreabă de plafonare, le spun că le vând la 400, dar adaug toate celelalte costuri, deci tot la 700 ajung. Cred că Guvernul ar fi trebuit să plafoneze preţurile la depozite, nu la comercianţi", a spus unul dintre vânzătorii de lemn de foc din Arad.

Un alt vânzător cere 2.500 de lei pentru o maşină de buşteni tăiaţi la un metru, în care spune că sunt aproximativ 3,8 metri cubi.

"Statul ne cere nouă să vindem cu 400 de lei metrul cub, dar el vinde chiar mai scump. Tocmai s-a terminat o licitaţie făcută de Romsilva în Argeş şi firma care a câştigat a plătit 514 lei pe metru cub, adică cu mult peste preţul prevăzut în Ordonanţă. Dacă o să adauge celelalte cheltuieli pe care le are firma... Da, eu îi spun omului că îi dau la 400 de lei, dar atunci vine el în pădure, îşi taie pomii, îşi prelucrează buştenii şi îi transportă. Atunci poate scoate la 400 de lei", spune angajatul unui ocol silvic privat din Arad.

Alţi comercianţi s-au plâns că nici preţurile pe care le au în prezent nu le aduc profituri.

"Eu vând cu 650 de lei/mc, ca anul trecut. Puţini mai dau la acest preţ, să ştiţi. Profitul meu practic nu mai există, pentru că între timp motorina s-a scumpit foarte mult, iar inflaţia a explodat", susţine un comerciant din Lipova.

Directorul Direcţiei Silvice Arad, Teodor Ţigan, a admis că la unele licitaţii de vânzare a lemnului preţurile ajung să fie mai mari de 400 de lei/mc.

"Noi am avut licitaţii la care am dat cu 400 - 450 de lei metrul cub în cazul firmelor. La populaţie, preţul este altul, mult mai mic, dar se vinde direct din pădure, de la drum", spune directorul.

Conform lui Teodor Ţigan, în acest moment, ocoalele silvice de stat din judeţul Arad mai au la dispoziţie doar 2.365 de metri cubi de lemn de foc pentru populaţie, în condiţiile în care, în medie, în fiecare lună se vinde o cantitate de 6.000 de metri cubi.

"Trebuie să admitem totuşi că nici cererea nu mai este la fel de mare ca înainte de sezonul rece, majoritatea populaţiei având deja cumpărat lemnul de foc", a adăugat Teodor Ţigan.

Direcţia Silvică Arad gestionează aproximativ 48% din suprafaţa forestieră a judeţului, care are peste 200.000 de hectare, restul pădurilor fiind private sau ale primăriilor. De la începutul anului, Direcţia Silvică a vândut 69.535 metri cubi de lemn de foc direct către populaţie. Cererea a fost mai mare decât anul trecut, când s-au vândut, în medie, 4.000 de metri cubi pe lună.

Faţă de anul trecut, lemnul de foc s-a scumpit, la ocoalele silvice de stat din Arad, cu până la 40%. Scumpirile sunt în procente diferite, în funcţie de zona în care ocoalele îşi desfăşoară activitatea. Astfel, preţul unui metru cub de lemn de foc din esenţe tari (cele mai căutate) în zona de deal-munte este de 280 lei (TVA inclus) dacă este cumpărat direct de la drum sau 340 de lei dacă este ridicat din depozit. Aceste preţuri sunt mai mari cu 25% faţă de anul trecut. La ocoalele silvice din zona de câmpie, preţurile au crescut cu 40%. Un metru cub de lemn din esenţă tare costă 300 de lei la marginea drumului sau 360 lei dacă este cumpărat din depozit.

Lemnul de foc vândut de ocoalele de stat din Arad este în proporţie de 83% din esenţe tari, în timp ce 10% reprezintă esenţe moi, iar 7% răşinoase.

În 5 octombrie, premierul Nicolae Ciucă anunţa că Guvernul va plafona la 400 lei preţul pe metrul cub de lemne de foc şi a menţionat că această măsură este aşteptată de milioane de români. La distanţă de o lună, el a declarat se vor lua măsuri pentru a corecta decizia privind plafonarea lemnului de foc la 400 de lei/mc.

"La Ministerul Mediului s-a făcut o analiză cât costă un metru cub de lemne la Romsilva. Preţul mediu pe care ni l-au comunicat... în analiza pe care am făcut-o înainte de a lua decizia s-a menţionat 200 de lei pe metru cub la lemn şi am considerat că 400 de lei pe metru cub asigură oarecum celelalte costuri care intră în întreg procesul de asigurare a lemnelor de foc. Se dovedeşte că nu este tocmai conform cu realitatea, de aceea vom lua măsuri de corectare. Avem puterea să recunoaştem acolo unde greşim şi să luăm măsuri în consecinţă", a spus premierul.