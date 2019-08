Matteo Salvini se pregătește pentru alegeri anticipate

Formaţiunea de dreapta Liga, condusă de vicepremierul italian Matteo Salvini a apreciat joi că alegerile anticipate sunt singura posibilitate după confruntarea cu partenerul de coaliţie, Mişcarea 5 Stele (M5S) pe tema unui proiect feroviar, transmite DPA potrivit Agerpres.

"Italia are nevoie de certitudini, curaj şi decizii unite", a susţinut Liga într-un comunicat prin care exclude o remaniere guvernamentală şi arată că menţinerea coaliţiei guvernamentale nu are sens, având în vedere conflictele continue. "Fiecare zi care trece e o zi pierdută. Pentru noi, singura alternativă la acest guvern este să dăm cuvântul italienilor, prin noi alegeri", consideră partidul.Salvini nu a cerut totuşi demisia premierului Giuseppe Conte şi nu a ameninţat că se va retrage, împreună cu colegii de partid, din guvernul în care este şi ministru de interne.Proiectul trenului de mare viteză între Torino şi Lyon, cunoscut sub numele TAV, susţinut de Uniunea Europeană, este un subiect de dispută între partenerii din coaliţia de la Roma, M5S şi Liga. Conte este de partea formaţiunii de dreapta, care doreşte realizarea proiectului franco-italian în valoare de miliarde de euro. Salvini avertizase luni că oricine se opune TAV periclitează coaliţia guvernamentală. În ciuda avertismentului, M5S a depus miercuri în Senat o moţiune pentru blocarea proiectului, însă Liga a reuşit să obţină votul majorităţii senatorilor împotriva moţiunii, care a fost astfel respinsă.