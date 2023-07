Meciul CFR Cluj-Universitatea Craiova: Laurenţiu Reghecampf: Din păcate noi nu am fost atenţi în momentul când am avut ocazii mari

Laurenţiu Reghecampf, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a debutat pe banca oltenilor cu un meci egal, la Cluj, cu echipa CFR, scor 1-1, potrivit news.ro.

„A fost un meci bun, din păcate noi nu am fost atenţi în momentul când am avut ocazii mari. Au avut şi ei ocazii. Rezultatul este echitabil. Avem jucători buni, calitate există. Le vom regla pe toate încet, pas cu pas. La ratare, Andrei Ivan nu a fost atent, dacă ar fi ridicat capul din pământ poate că marca. Avem jucători, sperăm să mai aducem doi fotbalişti acolo unde mai avem nevoie şi să devenim mai puternici, cu siguranţă echipa noastră va arăta altfel. Din partea patronului am promisiuni că aceste lucruri se vor rezolva foarte repede. Echipa nu înseamnă numai Mitriţă, echipa are calitate, toţi jucătorii sunt importanţi”, a declarat Laurenţiu Reghecampf, după egalul de duminică, de la Cluj, scor 1-1 cu echipa CFR.