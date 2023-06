Meciul Croaţia - Ţările de Jos: Zlatko Dalici - Este o victorie istorică, o victorie pentru poporul croat / Ce spune selecţionerul olandez

Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalici, a declarat că echipa sa a obţinut o victorie istorică în meciul cu Ţările de Jos, scor 4-2, care a consfinţit calificarea în finala Ligii Naţiunilor, potrivit news.ro.

"Îi felicit pe băieţii mei. Aceasta este o victorie pentru poporul croat. Să învingi Olanda cu 4-2 pe propriul teren, este un mare succes. Avem încă o medalie, este ireal, dar o merităm. Aceasta este una dintre cele mai mari victorii ale Croaţiei. Această victorie este cu siguranţă istorică", a spus Dalici.

Selecţionerul Ţărilor de Jos, Ronald Koeman, a declarat că jucătorii croaţi au demonstrat că joacă împreună de mult timp: "Am fost foarte mulţumit de prima repriză. Dar am simţit că nu am început bine a doua repriză. Mijlocaşii croaţi au preluat controlul, iar asta ne-a îngreunat situaţia, mai ales după penalti. Apoi s-a văzut că este o echipă care joacă împreună de mult timp".

Reprezentativa Croaţiei s-a calificat în finala Ligii Naţiunilor învingând în semifinale, miercuri seară, la Rotterdam, selecţionata Ţărilor de Jos, scor 4-2 după prelungiri. Olandezii au condus cu 1-0 şi în minutul 90+6 au făcut ca scorul să devină 2-2 şi partida să intre în prelungiri. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs.

Pentru Ţările de Jos au înscris Malen ’34 şi Lang ‘90+6.

Croaţia a marcat prin Kramaric ’55 (penalti), Pasalic ’72, Petkovic ’98 şi Modric ‘116 (penalti).