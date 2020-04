Meciul din PSD se ascute: 'Stănescu ne-a trădat pe toți după o vizită la DNA. La fel a făcut și Ciolacu'

În PSD continuă răfuiala internă. După ce secretarul general Paul Stănescu a dat sfoară în țară că sunt social-democrați care vor să „destabilizeze partidul” prin solicitarea de demisie a lui Marcel Ciolacu din fruntea PSD, deputatul social-democrat Dorel Căprar face acuzații grave: acuză conducerea partidului că „ați transformat PSD într-o anexa a PNL”.

Mesajul lui Dorel Căprar:

„Domnul Paul Stănescu (încă) secretar general interimar al PSD, caută vinovați în cadrul partidului, pentru daunele imense aduse PSD de el și președintele Ciolacu, care au pus interesele personale mai presus de cele naționale.

Domnule Stănescu, dușmanul PSD sunteți dumneavoastră și președintele Ciolacu, pentru că v-ați trădat colegii, la fel cum îi trădați pe români. Mulți dintre noi am fost hărțuiți de instituțiile statului, am fost plimbați pe la DNA, eu am fost trimis în judecată, dar niciodată nu am plecat capul, pentru că sunt nevinovat. Niciodată nu am cedat șantajului, așa cum nu au cedat mulți dintre colegii noștri. În schimb dumneata, domnule Stănescu, după o singură vizită la DNA te-ai pus în genunchi, ne-ai trădat pe toţi şi ai fost lăsat în pace. La fel a facut și Marcel Ciolacu. Se pare că dosarele despre care se vorbeşte că le ai la DNA, sunt mai grele şi apăsătoare decât ataşamentul faţă de PSD.

Ar trebui să luaţi în calcul amândoi că lucrurile de care eu sunt învinovăţit sunt din cele de care şi voi puteţi fi învinovăţiţi, ceea ce eu nu vă doresc deoarece ştiu că şi voi la fel ca şi mine sunteţi nevinovaţi. Pe de altă parte la fel ca şi mine cred că aveţi nevoie şi voi să învățați lecția umilinței să fiţi cercetaţi şi trimişi în judecată, chiar nevinovaţi fiind. Despre dumneata mă aşteptam să eșuezi ca secretar general interimar dar nu mă aşteptam să trădezi.

Amândoi trebuie să vă prezentați urgent demisia, pentru că ați transformat PSD într-o anexa a PNL, pe care il ajută să rămână la guvernare cu orice preţ. România şi PSD au nevoie de lideri patrioţi, onești, puternici, loiali, care să aibă curajul să lupte pentru interesele românilor, nu de lași, de oameni slabi care își vând apropiații la primul colț de stradă. Incercati sa nu vă mai faceţi şi să nu ne mai faceţi de râs! Suntem mulţi nemulţumiţi de voi, nu doar cei pe care i-ai enumerat. Amândoi v-aţi demonstrat pe deplin limitele!”

