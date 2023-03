Meciul Farul-Rapid: Gheorghe Hagi: Să credem că acum vom fi campioni ar fi cea mai mare greşeală a noastră!

Gheorghe Hagi, antrenorul echipei Farul Constanţa, spune că cea mai mare greşeală a formaţiei sale ar fi aceea ca jucătorii săi să se creadă deja campioni, potrivit news.ro.

„Un meci foarte bun cu două echipe foarte bune! Cu ritm şi intensitate. Felicit echipa că nu şi-a pierdut cumpătul după ce am primit gol. Mazilu e un fotbalist tânăr, care are nişte calităţi foarte bune, îl ajutăm şi noi, echipa. Dar întreaga echipă a jucat foarte bine. Băieţilor le-am spus că o să facem o echipă pentru primul loc încă din martie, anul trecut, din play-off-ul trecut. Vrem să facem performanţă! Meritul pentru primul loc îl au jucătorii. Noi, staff-ul am făcut lucrurile cum trebuie, dar ei au făcut diferenţa. Să credem că acum vom fi campioni ar fi cea mai mare greşeală a noastră!” a declarat Gheorghe Hagi după victoria cu 2-1 obţinută sâmbătă de Farul în meciul cu Rapid.