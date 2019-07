Meciurile din faza întâi națională a Cupei României, sezonul 2019/2020, au fost stabilite

Federația Română de Fotbal a anunțat, vineri, programul meciurilor din faza întâi națională a Cupei României, sezonul 2019/2020, potrivit Mediafax.

Vor evolua în această fază a competiției cele 42 de echipe câștigătoare ale fazelor județene ale Cupei și 34 de echipe care au jucat în precedenta ediție a Ligii 3.

Cele 38 de partide vor avea loc miercuri, 31 iulie, începând cu ora 17:30 și se vor disputa într-o singură manșă.

În caz de egalitate după 90 de minute, se vor disputa prelungiri și, dacă egalitatea va persista, se va trece la executarea loviturilor de departajare.

Programul complet din turul 1:

AFC Viitorul Albeşti (BT) – ASMS ACS Sănătatea Darabani (BT)

CSO Viitorul Liteni (SV) – ACS Şomuz Fălticeni (SV)

AS Unirea Mirceşti (IS) – CSM Paşcani (IS)

AS Bradu Borca (NT) – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ (NT)

CSM FC Vaslui (VS) – AS Viitorul Curiţa (BC)

AS Avântul Zărneşti (BZ) – ACS Mausoleul Mărăşeşti (VN)

CS Gheorgheni (HR) – AFC Odorheiu Secuiesc (HR)

ACS FC Păpăuţi (CV) – ACS KSE Târgu Secuiesc (CV)

CS Viitorul Ianca (BR) – ACS Sportul Chiscani (BR)

ACS Universitatea Dunărea de Jos Galaţi (GL) – CS Sporting Lieşti (GL)

CSM Râmnicu Sărat (BZ) – CS Făurei (BR)

ACS Pescăruşul Sarichioi Junior (TL) – CS Medgidia (CT)

CS Victoria Cumpăna (CT) – CSA Axiopolis Sport Cernavodă (CT)

Bărăganul Ciulniţa (IL) – AS FC Agricola Borcea (CL)

ACS Mostiştea Ulmu (CL) – ACSM Olteniţa (CL)

CSA Steaua Bucureşti (B) – CS Mihai Bravu (GR)

AS Vulturii Pasărea (IF) – ACS Viitorul Domneşti (IF)

CS Blejoi (PH) – CSM Flacăra Moreni (DB)

AS FC Precizia Săcele (BV) – AFC Hărman (BV)

ACS Ajax Botoroaga (TR) – CS Sporting Roşiori 2008 (TR)

AS Recolta Gura Şuţii (DB) – CS Real Bradu (AG)

CS Minerul Costeşti (VL) – ACS Unirea Bascov (AG)

CSM Slatina (OT) – ACS Vediţa Coloneşti M.S. (OT)

CS Cârcea (DJ) – CS Strehaia (MH)

AS Unirea Cruşeţ (GJ) – CS Inter Petrila (HD)

LPS Cetate Deva (HD) – CS Hunedoara (HD)

AFC Voinţa Lupac (CS) – CSM Lugoj (TM)

CS Millenium Giarmata (TM) – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii (TM)

CS Avântul Periam (TM) – ACS Progresul Pecica (AR)

CS Măgura Cisnădie (SB) – ACS FC Avrig (SB)

Voinţa Stremţ (AB) – AFC Unirea 1924 (AB)

CS Ocna Mureş (AB) – ACS Industria Galda (AB)

CSC Sânmartin (BH) – AFC Unirea Tăşnad (SM)

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare (SM) – SCM Zalău (SJ)

CS Floreşti (CJ) – CS Iernut (MS)

CS Unirea Ungheni 2018 (MS) – ACS MSE Târgu Mureş (MS)

ACS Dumitra (BN) – ACS Unu Fotbal Club Gloria (BN)

Progresul Şomcuţa Mare (MM) – FC Unirea Dej (CJ)