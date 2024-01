Medic de familie dezvăluie: Pacienții pot obține antibiotice din farmacie fără recomandare de la medic

Medicul de familie Cosmina Berbecel a explicat, miercuri seară, că, dacă până acum farmaciştii mai eliberau un întreg tratament cu antibiotice, de acum înainte aceştia vor elibera doar doze mai mici, pentru cel mult 48 de ore, aceasta după ce pacientul completează şi o declaraţie pe propria răspundere în farmacii.

”Acest ordin nu face altceva decât să ne facă mai riguroşi în prescripţia de antibiotice. Ce se schimbă, practic, sunt modalităţile prin care pacientul îşi poate ridica din farmacie un tratament antibiotic, dacă nu are o recomandare de la medic. Acesta este principalul aspect. Noi ştiam că şi până acum farmaciştii nu prea eliberau antibiotice, dacă pacientul nu avea o reţetă de la medic, aşa ar fi trebuit să se întâmple, dar în practică se pare că lucrurile nu au stat chiar aşa. Farmacistul va avea, practic, dreptul de a elibera doza de antibiotic necesară pentru maxim 48 de ore, are dreptul de a o elibera, nu are obligaţia de a o elibera, deci va rămâne la decizia profesională a farmacistului, dacă pacientul din faţa lui are sau nu nevoie de acea doză. Sunt doar câteva medicamente, antibiotice, pe care farmacistul le poate elibera chiar şi în aceste condiţii. Vorbim de antibioticele să zicem cele mai folosite în diferite patologii şi doar dozele pentru administrare orală, nu vorbim de antibioticele injectabile”, a declarat medicul Cosmina Berbecel la Medika TV, miercuri seară, potrivit news.ro.

Pacienţii, spune Berbecel, vor avea nevoie de reţetă pentru antibiotic.

”Ce se schimbă pentru pacienţi este faptul că în afara acestei doze de aşa-zisă urgenţă, nu va putea ridica din farmacie antibiotic fără reţetă medicală şi chiar şi această doză de urgenţă o va putea ridica doar dacă farmacistul decide că pacientul are nevoie urgent de această doză şi dacă pacientul dă o declaraţie pe propria răspundere, că nu a mai ridicat din altă farmacie, în cadrul aceluiaşi episod acut, această doză. Toate aceste date se vor centraliza şi pacientul nu va avea posibilitatea să ia doza din mai multe farmacii”, a mai spus medicul.

De asemenea, medicii vor trebui să completeze reţete.

”Ce se schimbă, sunt datele care trebuie înregistrate pe aceste prescripţii, vorbim de reţetele aşa-zis simple, nu vorbim de reţetele compensate, pentru că acolo deja existau toate aceste date înregistrate, iar pe aceste reţete simple pe care aş vrea să înţeleagă colegii noştri că nu sunt nişte formulare speciale. Deci putem folosi dacă avem formulare în softurile din cabinet, pe care le folosim majoritatea dintre noi, majoritatea acestor softuri s-au adaptat şi sunt toate datele minim obligatorii incluse. Dacă nu avem posibilitatea unui soft şi avem acele reţetare simple, trebuie să avem grijă să conţină nişte date minime obligatorii care aşa cum sunt ele prevăzute în acest Ordin. Vorbim de datele de identificare ale unităţii emitente, datele de identificare ale pacientului, adresa pacientului şi diagnosticul care trebuie să aibă şi codul de diagnostic din clasificarea internaţională a maladiilor. Apoi, sigur, antibioticul pe care îl recomandăm, în cantitatea corectă necesară pentru întreaga durată a tratamentului, trebuie să spunem concentraţia şi doza zilnică necesară. Trebuie să scriem data la care s-a emis reţeta. Şi nu în ultimul rând parafa cu codul de parafă al medicului care a recomandat acest tratament”, a mai spus Cosmina Berbecel