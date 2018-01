Medicii au anunţat cauza decesului marelui muzician Tom Petty: O supradoză accidentală de analgezice

Muzicianul american Tom Petty a murit în octombrie din cauza unei supradoze accidentale de analgezice, a anunţat familia artistului, informează BBC. Potrivit familiei muzicianului, Petty suferea de mai multe afecţiuni grave, cea mai importantă fiind o fractură la şold.

Membri ai familiei artistului consideră că acesta a făcut abuz de analgezicele prescrise de medici înainte de a muri în octombrie, la vârsta de 66 de ani. Petty a fost găsit inconştient, în stop cardiac, pe 2 octombrie, în locuinţa lui din Malibu. A fost dus la spital, dar nu a putut fi salvat, decesul său fiind declarat în acea seară. „Credem că durerea a fost pur şi simplu de nesuportat, ceea ce l-a determinat să ia mai multe analgezice”, a transmis familia artistului. „Ştiam, înainte de a ne fi prezentat raportul, că i-au fost prescrise mai multe analgezice pentru mai multe probleme, inclusiv fentanil, şi suntem siguri că acesta a fost, aşa cum a concluzionat medicul legist, un accident nefericit”, a adăugat familia muzicianului.

Familia lui Tom Petty a adăugat că moartea lui ar putea determina apariţia mai multor discuţii necesare despre „criza opioidelor”. Biroul de medicină legală din Los Angeles a transmis că moartea artistului a fost cauzată de „cedarea mai multor organe” din cauza unui amestec de şapte medicamente, între care fentanil şi oxicodonă.

În Statele Unite ale Americii, mai mulţi ani de prescriere în exces a opioidelor a dus la o criză de dependenţă, numeroşi pacienţi îndreptându-se către heroină şi alte droguri după încheierea tratamentelor. În 2016, supradozele de opioide au crescut cu 28%, ducând la decesele a 42.249 de persoane.

Tom Petty, născut pe 20 octombrie 1950, a fost interpret, multi-instrumentist şi producător muzical. A fondat grupurile Mudcrutch, Tom Petty and the Heartbreakers, în 1976, şi în 1988, supergrupul Traveling Wilburys, cu care a lansat două albume. Recompensat cu trei premii Grammy, anul trecut el a primit titlul de „Persoana Anului” pe 2017 din partea fundaţiei MusiCares.

Cu trupa Tom Petty and the Heartbreakers, muzicianul a lansat mai multe melodii de succes, precum „American Girl”, „Stop Draggin' My Heart Around", „Breakdown” şi „Listen to Her Heart". Trupa a fost inclusă în 2002 în Rock and Roll Hall of Fame. Petty a avut succes şi ca interpret solo, din această perioadă fiind cunoscută piesa „Freefallin'", conform news.ro.