Medicul Dorel Săndesc, SEMNAL de ALARMĂ pro vaccinare: coronavirusul ATACĂ SISTEMUL NERVOS

Medicul Dorel Săndesc atenționează că e necesar ca românii să se vaccineze pentru a nu risca să facă forme grave ale coronavirusului. Săndesc atenționează că virusul atacă sistemul nervos.

"Decizia pro sau contra vaccinare nu este simpla - nici macar pentru un medic. Pentru ca, în ciuda beneficiilor indiscutabile ale vaccinurilor (eradicarea unor boli cumplite, limitarea sau prevenirea unor epidemii...) acestea ridica si unele ingrijorari, justificate. De aceea consider o campanie provaccinare triumfalista, demagogica, prezentand totul în roz total ineficienta, ba chiar de natura sa determine "efecte adverse".

Iar semnele de întrebare nu sunt puține...Iata aici prezentate succint doua:

1. Exista efecte secundare dupa vaccinare si cat sunt de periculoase ?

DA, exista și unele pot fi serioase. Dincolo de efectele imediate post-vaccinare (durere la locul injectării, astenie, simptome "pseudo-gripale", etc.), îngrijoratoare sunt cele care apar mai tarziu, de tip autoimun, cum ar fi poliradiculonevrite, mielite, narcolepsie, etc. DA, aceste complicații apar , foarte rar, dar apar, dupa vaccinuri, mecanismul lor fiind reprezentat de faptul ca uneori anticorpii sintetizati in urma vaccinarii ataca nu doar virusii ci si structuri proprii organismului (cum ar fi sistemul nervos).

DAR :

-se ignora faptul ca aceste complicatii apar si în cursul bolii, cu incidenta si severitate mai mari decât dupa vaccin! Mecanismul este acelasi: anticorpii sintetizati impotriva virusului ataca structuri ale organismului . Noi, cei care ingrijim acesti bolnavi am vazut nu puține complicatii de acest gen, cu pareze si paralizii, care s-au supraadaugat bolii Covid-19 si au dus la suferinte grave sau chiar deces.

-dincolo de aceste efecte secundare , Boala poate duce la o lista înfioratoare de SECHELE: fibroza pulmonara, insuficienta cardiaca, fibroza hepatica, tulburari neuropsihice, accidente trombo-embolice tardive severe, etc. Am vazut deja prea multe cazuri decedate la peste 1 luna de la boala cu embolie pulmonara, sau tineri care dupa boala nu mai pot urca 2 etaje...si atatea altele ...Si toate acestea NU apar dupa vaccin.

2. Nu e mai prudent sa nu ma grabesc, sa astept sa vad cum reactionează altii?

Raspuns:NU.

Argumente: protejarea impotriva acestui virus devine o cursa contra-cronometru, in conditiile in care devine evidenta capacitatea sa de a dezvolta mutatii periculoase; deja a aparut o mutație mult mai contagioasa si nimeni nu poate garanta ca nu va aparea o alta mult mai agresiva si letala: este un fenomen natural, evoluționist, darwinian, numit "selecție naturala" , prin care se selectează si dezvolta variantele cele mai competente-adica mai periculoase pentru noi. Si mai gânditi-va doar ca aceasta mutatie nu vine asa din eter, ci se produce, întotdeauna, in organismul gazda-care ar putea fi tocmai al tau, daca nu il vei proteja prin vaccinare. Și ca in filmele horror, acel monstru se va naste în tine si te va rapune...

Da, exista și sansa sa nu te infectezi sau sa faci o forma usoara. Dar experienta acumulata în aceste luni arata ca nimeni nu este protejat de riscul unei forme severe sau chiar de deces, nici macar cei tineri, aceasta teribila boala actionand dupa mecanismul "ruletei rusesti"...esti dispus sa apeși pe acest tragaci, sa joci acest joc periculos fara a fi obligat?

Acestea sunt cateva dintre raspunsurile la doar doua dintre intrebarile legate de vaccin. Desigur ca mai sunt multe. Consider ca decizia trebuie luata punand în balanta toate argumentele. Balanta mea, asezata, da, pe experienta medicala de o viata, da un verdict fara dubii: vaccinul este soluția cea mai buna pentru mine, pentru cei dragi, pentru tine, pentru noi toti ca si comunitate. Sa va dea Domnul gandul bun!", scrie Săndesc pe Facebook.