Medicul Ioanel Sinescu recunoaște că e implicat în scandalul lui Mircea Beuran și că denunțătoarea s-a dus la el: 'A venit destul de nemulțumită'

Prof. dr. Ioanel Sinescu a făcut primele declarații, după denunțul de mită împotriva medicului Mircea Beuran. Ce spune despre denunțătoare, anunță dcnews.ro.

"Această doamnă doctor a venit la mine, mărturisindu-şi dorinţa de a deveni cadru didactic la UMF, într-o poziţie corespunzătoare pregătirii în care se afla. Era medic rezident şi doctorand al profesorului Beuran. Mi-a spus că îi place foarte mult clinica de la Floreasca şi că şi-a dori să rămână cadru didactic şi să lucreze în acea clinică. Evident că pentru acest lucru este nevoie de un post de concurs, de candidatură, de contracandidaţi.

La nivelul ei de pregătire, putea accede doar la postul de asistent pe perioadă determinată. Se dovedeşte că nu a existat un astfel de post disponibil pentru că postul nu a fost la concurs şi am şi verificat. Metodologia a fost respectată la nivel de consiliu, de departament, la nivel de consiliu de facultate, în Consiliul Administraţiei, de Senat, aşa încât toate structurile Universităţii au respectat metodologia întocmai", a declarat prof. dr. Ioanel Sinescu, în emisiunea "Exces de Putere", de la Antena 3.

"Sub nicio formă nu puteam face aşa ceva, nu am cum să scot un astfel de post, decât în măsura în care este nevoie de modificarea statului de funcţie între sfârşitul anului universitar şi începerea anului universitar. Am trimis-o la coordonatorul său de doctorat, că problema nu se rezolvă la Rectorat. Aceasta a fost discuţia mea cu ea, acum un an şi jumătate", a mai spus Sinescu.

"I-am spus profesorului Beuran că a venit la mine şi şi-a exprimat dorinţa de a deveni cadru didactic la "Carol Davila". Mi-a dat un răspuns foarte scurt şi anume că ştie despre acest lucru şi atât. Asta a fost toată discuţia", a adăugat Sinescu.

"Am mai avut o discuţie în urmă cu 3 - 4 săptămâni. A venit la mine la Rectorat, destul de nemulţumită de faptul că eu i-am şters postul care fusese scos la concurs, că nu am fost de acord. I-am explicat că nu a existat niciodată un post trimis de departament, de Consiliul facultăţii către Universitate, către Senat, un post pe perioadă determinată. Ca urmare, nu aveam ce să şterg, eu nu sunt în poziţia de a adăuga sau şterge posturi. Nu mi-a cerut să fac nimic. A plecat nemulţumită de faptul că postul nu a ieşit la concurs. Nu am cunoştinţe de faptul că această discuţie ar fi fost înregistrată. Nu a fost niciun fel de secret în discuţia pe care a vrut să o avem, venind la Rectorat, la mine, ca orice medic rezident, orice student sau orice cadru didactic. Niciodată nu a avut loc o discuţie între mine, Beuran şi ea", a spus Ioanel Sinescu.

"I-am spus că dacă nu poate ajunge la Floreasca, din motive de concurs şi de faptul că nu există posturi, ea, fiind medic specialist, se poate angaja la un concurs la un alt spital, la o altă disciplină, la altă secţie, în altă parte. Mi-a spus foarte ferm că iubeşte foarte mult clinica de Chirurgie de la Spitalul Floreasca şi şi-ar dori foarte mult să ajungă acolo", a mai spus Sinescu.

"Nu am fost audiat, nu m-a întrebat nimeni nimic despre aceste discuţii cu doamna doctor. Nu eram la Universitate, în momentul în care procurorii au venit să ridice acte. A venit domnul profesor Jinga, rector ales al Universităţii. Eu, când am venit, nu mai era nimeni la Rectorat. S-a ridicat o serie de documente pe care justiţia le-a cerut şi Universitatea le-a pus la dispoziţie", a declarat Sinescu.