Medicul Radu Lupescu ar putea fi propunerea USR/PLUS pentru Ministerul Sănătății

Medicul Radu Lupescu, decorat de preşedintele Franţei Emmanuel Macron pentru implicarea în lupta cu pandemia de Covid-19, ar putea fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sănătăţii, susţin surse politice pentru News.ro.

O altă variantă luată în calcul de PLUS este Ioana Mihăilă, în prezent secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, în emisiunea Insider politic de la Prima Tv, că în USR PLUS nu există disensiuni, iar Ministerul Sănătăţii este normal să fie condus de un membru PLUS. Dragu a declarat că Vlad Voiculescu are viitor în politică deoarece este un tip muncitor, devotat şi se gândeşte la binele general.

După revocarea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătăţii, a fost vehiculat numele medicului Adrian Wiener (USR) ca posibil înlocuitor, dar în cadrul Alianţei postul a fost atribuit PLUS.

Medicul român Radu Lupescu a devenit, în urmă cu câteva luni, Cavaler al Ordinului Naţional al Meritului, printr-un decret semnat de preşedintele francez Emmanuel Macron. Radu Lupescu este medic anestezist şi a primit distincţia pentru eforturile sale din timpul pandemiei COVID-19.