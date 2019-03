MEGA-LOVITURĂ dată de Laura Codruța Kovesi: Preşedintele Parlamentului European a transmis, OFICIAL, Guvernului României decizia

Preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis Guvernului român că Laura Codruţa Kovesi este candidatul susţinut de PE pentru postul de procuror-şef european. Tajani a postat pe contul său de Twitter scrisoarea adresată autorităţilor de la Bucureşti.

”Laura Codruţa Kavesi este candidata Parlamentului European pentru Parchetul European. Are toate calitățile necesare pentru a avea succes. Avem nevoie de mai multe femei exemplare ca ea în poziții de conducere!”, e mesajul lui Tajani.

Citește și: Dezvăluire șocantă! Oreste, amenințat cu bătaia de un boxer care a huiduit-o pe Kovesi! Solicitare de urgență a lui Rareș Bogdan

Preşedintele Parlamentului European a atașat şi documentul trimis vineri lui George Ciamba, în calitate de preşedinte al Consiliului Uniunii Europene.

În scrisoare, Tajani reaminteşte că, în conformitate cu reglementările în vigoare, Parlamentul şi Consiliul numesc de comun acord procurorul-şef european pentru un mandat de 7 ani care nu poate fi reînnoit, plecând de la o listă scurtă de candidaţi calificaţi întocmită de comitetul de selecţie al EPPO.

Citește și: Replică acidă pentru Klaus Iohannis! Ce se întâmplă cu pensiile românilor

De asemenea, preşedintele PE reaminteşte că în urma audierii comune din comisiile PE pentru libertăţi civile şi control bugetar de pe 26 februarie, Laura Codruţa Kovesi i-a devansat prin numărul de voturi primite pe contracandidaţii săi Jean-Francois Bohnert (Franţa) şi Andres Ritter (Germania).

"La întâlnirea de pe 7 martie, Conferinţa Preşedinţilor a decis că doamna Laura Codruţa Kovesi este candidata Parlamentului şi a mandatat o echipă formată din trei negociatori (...) să susţină această poziţie în viitoarele discuţii cu Consiliul privind numirea procurorului-şef european", se mai menţionează în scrisoare.

Citește și: Ultimă oră! O nouă plecare de răsunet de la Digi 24! După cinci ani, iese din grilă!

Conferința Președinților a stabilit, joi, la Bruxelles ca președintele și vicepreședintele Comisiei LIBE, Claude Moraes și Judith Sargentini, președintele Comisiei CONT, Ingeborg Grassle, compun echipa de negociere a Parlamentului European cu Consiliul UE pentru șefia procurorului-șef european.

România nu va face parte din echipa celor trei ambasadori care vor reprezenta Consiliul UE la negocierile cu PE pentru numirea şefului Parchetului European, procedura referindu-se la trei state ce vor deţine Preşedinţia rotativă. Când un candidat are aceeaşi naţionalitate ca unul din statele ce îşi deleagă un reprezentant la negocieri, regulamentul Consiliului UE prevede că următorul stat membru ce va deţine Preşedinţia va trimite un ambasador în locul celui de dinainte.

Citește și: Schimbări pe piața imobiliară! Cu cât au crescut prețurile locuințelor

Prin urmare, din partea Consiliului vor fi prezenți la negocieri reprezentanții Finlandei, Croației și Portugaliei, următoarele președinții ale Consiliului care nu au candidați pentru Procurorul European, a declarat, pentru MEDIAFAX, Romain Sadet, reprezentant al Biroului de Presă al Consiliului UE.

Conferința Președinților a avut loc după ce în urma unui vot secret, Comisia LIBE a Parlamentului European a selectat-o pe Laura Codruţa Kövesi pe primul loc în lista de candidaţi pentru postul de procuror-şef european.

Citește și: Atenție, români! Au apărut schimbări în legătură cu voucherele de vacanță

Rezultatul a fost: Laura Codruţa Kövesi -26 de voturi, Jean-François Bohnert (Franţa) -22 voturi, iar Andrés Ritter (Germania)- 1 vot. Kovesi a fost preferată şi în Comisia CONT cu o zi înainte.

În schimb, în urma votului reprezentanţilor permanenţi ai statelor în Consiliul Uniunii Europene, Jean-François Bohnert s-a clasat pe primul loc pe lista pentru desemnarea procurorului-şef european, fiind urmat de Laura Codruţa Kovesi, din România, şi de germanul Andres Ritter.

Citește și: Dezvăluire șocantă! Oreste, amenințat cu bătaia de un boxer care a huiduit-o pe Kovesi! Solicitare de urgență a lui Rareș Bogdan

Având în vedere că Laura Codruţa Kovesi este candidatul ales de comisiile parlamentare pentru funcţia de procuror-şef european, iar Consiliul UE a stabilit ca Jean-François Bohnert să fie desemnat pentru şefia Parchetului UE, o negociere va avea loc între Parlament şi Consiliu, pentru a ajunge la un consens.

.

Laura Codruţa Kövesi is @Europarl_EN candidate for European Public Prosecutor Office. She has all the qualities required to do a great job. We need more exemplary women like her in leadership positions. pic.twitter.com/Kli8vxH189