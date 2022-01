Mega-proiectul Elenei Udrea de la Cluj stârnește și nemulțumiri. Vecin: ‘Toată curtea mi-a fost umplută cu pietre uriașe și bolovani’/Reacția constructorului

Szabo Pista este un clujean care și-a trăit zeci de ani viața pe strada Moș Ion Roată, unde construiește Elena Udrea cele 40 de blocuri. Zona era una pustie înainte, după cum ne spune clujeanul. Szabo Pista a avut chiar și vaci, dar a renunțat în cele din urmă la ele, fiind o activitate dificilă de la o anumită vârstă.

„Când au venit ăștia cu construcțiile și săpăturile a trebuit să demolez tot pentru că aici am păscut cu vacile și în față unde au făcut cimitirul. Douăzeci și ceva de ani am ținut aici vaci”, a povestit Szabo Pista în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO. Tot cu animalele se ocupă și acum, dar are doar câteva pe care le mai ține în bătătură.

El a auzit că Elena Udrea construiește în zonă blocuri și chiar se bucură că o să aibă vecini noi. „Cum să te deranjeze că face vecinul casă lângă tine?”, a spus cu zâmbetul pe buze Szabo, în timp ce tranșa mușchiul de pe un animal proaspăt sacrificat, așa cum l-am găsit când am stat de vorbă cu el.

Chiar și el a primit oferă să vândă terenul pe care are casa, dar a refuzat. „Până la urmă le-am zis că nu vând. Au zis atunci că vine și face o casă în colțul grădinii mele și apoi merge la Primărie să mă scoată afară că nu mai pot ține animale. Că le-am zis că vreau să țin vaci mai departe. Eu chiar le-am spus că abia aștept să fie o casă aici în vecini”, a precizat Szabo.

Modernizarea străzii, bătaie de joc?

Clujeanul susține că a avut două necazuri de când au început lucrările la modernizarea zonei.

„Când m-au anunțat cu notificare la început că o să-mi ia terenul și se va construi am și acolo documentul în care scrie: modernizare strada Moș Ion Roată și extindere utilități. Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin utilități. Curent a fost aici de înainte. Pe urmă aflu că nu mai aduce nici gaz, nici apă. De ce? Ca să spargem iar pe urmă drumul. Am vorbit și eu atunci cu inginerul de aici și l-am întrebat de ce nu le aduc dacă scrie cum scrie pe înștiințare. Am fost și la gaz, dar mi-au zis că e posibil să te pună să plătești proiectul pentru că Primăria nu ne va mai da voie apoi să săpăm drumul, că era spre finalizare la acel moment. Mi-au recomandat să merg la Primărie și dacă mi-ar fi dat voie să facem. Eu acum mă încălzesc cu lemne aici. Și acum îmi bat capul cu ce să pun. Am pus trifazic ca să bag pe curent, dar acum e enorm de scump curentul. Ei și-au luat apă din spate, că e mai aproape, și restul tot a fost făcut pe curent și aici nu au adus nici gaz nici nimic”, a declarat revoltat Pișta.

Pista susține că a început să aibă și fisuri la casă, după ce Primăria a modernizat strada Moș Ion Roată. „Cu casa am probleme pentru că cei care au făcut drumul (n. r.: str. Moș Ion Roată) au săpat la un metru jumate – doi metri are fundație și așa mi-au lăsat. Nici în ziua de azi nu mi-au astupat și cum au lucrat cu buldozerele de tasat apar deja fisuri. Și trotuarul e lăsat. Și în casă se vede o fisură. Degeaba mă rog de toată lumea că nimeni nu mă ajută: au zis că nu-i interesează, pentru că ăla care trebuia să-mi facă intrarea a plecat. De un an și jumătate e săpat aici. Dincolo mi-au umplut cu moloz în grădină de nu le pot mișca. Cu toți cu care m-am întâlnit le-am zis: aici pământ curat băgați. Mi-au pus pe 10 m pământ curat, dar dincolo au pus moloz. Și le-am zis să ia și să scoată afară. Anul acesta n-am putut lucra grădina”, a precizat Szabo.

„Când s-au apucat să facă aici infrastructura pentru cartierul care o să fie construit aici mi-au împins pământul încoace, până aproape de casă. Când a venit o ploaie puternică toată curtea mi-a fost umplută cu nămol și cu niște pietre uriașe și bolovani. Tot a curs, au venit în jos. Am vorbit cu ei (n. r.: cu muncitorii care pregătesc noul cartier al Elenei Udrea) și tot promiteau: fac așa, fac așa... Până la urmă am chemat Poliția Locală, care au spus că eu sunt obligat să drenez apa. Gândești că din batjocură... Nici nu au stat de vorbă așa serios cu mine cei de la Poliția Locală... Nu au făcut niciun proces verbal nici în ziua de azi cei de la Poliția Locală! Am tras eu până la urmă câteva brazde cu tractorul în jos, ca să meargă apa în jos și să nu mai vină aici. Pământul ăsta nu-i stabil. Tot vine în jos dacă nu-l stabilizează.

Dacă nu ar pune pământ să vină aici la mine eu n-am nimic cu ei, că doar e terenul lor. Numai să nu mă afecteze”, a concluzionat Szabo Pișta.

„Cel mai important pentru noi este o bună relație cu vecinii”

Reprezentanții proiectului imobiliar precizează că ei nu sunt interesați să-și extindă proprietatea, iar despre incidentul descris de Szabo, petrecut în curtea acestuia, „sigur nu a avut loc de când am preluat noi proprietatea Transilvania Smart City (n. r.: denumirea proiectului imobiliar).

„În primul rând vă mulțumim pentru interesul pe care îl acordați proiectului nostru, atentia presei fiind utilă oricărui investitor imobiliar. Evident, dacă această atenție este gestionată cu bună credință și se bazează pe premise reale, ceea ce noi credem că se întâmplă în cazul site-ului dvs.

Referitor la întrebările dvs., vă putem spune că cel mai important pentru noi este o bună relație cu vecinii și cu autoritățile locale, de aceea ne întristează să aflăm că există vecini care sunt nemultumiți de vecinatatea cu Transilvania Smart City. Noi ne dorim ca atât vecinii noștri, cât și toti clujenii și chiar toți românii să fie mândri că un astfel de proiect, cu caracteristici de Smart City și făcut cu respectarea celor mai înalte standarde actuale de protejare a mediului, prin 0 emisii de carbon și 0 deșeuri, se construiește în Cluj-Napoca. Vă reamintim că Transilvania Smart City este singurul astfel de proiect din Europa de S-E și al doilea din Europa.

Apoi, vă reamintim cu respect că noi, actualii proprietari ai proiectului, am cumpărat societatea deținătoare doar în 26.02.2021. Ca urmare, orice posibil incident cu un vecin de felul celui pe care îl descrieți dvs., sigur nu a avut loc de când am preluat noi proprietatea TSC. Este posibil să fie vorba despre faptul că, în timpul modernizării drumului public Moș Ion Roată de catre autorități, societatea constructoare a depozitat temporar pe terenul nostru o parte din pământul scos în timpul lucrărilor de modernizare.

Cert este că noi nu am fost în situația descrisă de dvs., nu am avut vreodată vreun diferend cu cineva din zonă și nu am fost sancționați vreodată de autorități, în niciun context.

De asemenea, nici să cumpărăm teren în plus nu ne interesează, deoarece deținem deja suficient, 34 ha, iar proiectul a fost gândit exclusiv pe acest teren.

Dimpotrivă, am fi fericiți să avem cât mai mulți vecini, poate chiar complexuri rezidentiale, pentru că astfel s-ar crea mult mai rapid o comunitate puternică pe strada Moș Ion Roată și zona s-ar dezvolta mai mult și mai rapid și cu efortul altor investitori!

Fiind convinși că înțelegeți consecințele juridice ale unor atacuri nejustificate asupra unei afaceri total private, care presupune investiții uriașe și, ca urmare, poate presupune în cazul unor astfel de atacuri și pierderi pe măsură, fiind convinși de totala dvs. bună credință, până la proba contrarie, fiind convinși că sunteți profesioniști și nu amestecați abordarea unui subiect politic cu abordarea unei afaceri private, vă multumim încă o dată pentru interesul arătat celui mai mare și inovator proiect imobiliar din S-E Europei! Atenția dvs., cât timp nu ne afecteaza imaginea și, deci, nu ne afectează economic, ne onoreaza!”, au declarat reprezentanții proiectului.

Context

Elena Udrea și-a asumat public implicarea în proiectul imobiliar de la Cluj-Napoca, în care se vor construi 40 de blocuri. Ea nu acționează singură, ci cu diverși oameni de afaceri. Elena Udrea a recunoscut târziu că se află în spatele proiectului de la Cluj, abia pe 15 decembrie 2021, când deja muncitorii au deschis lucrările pe șantier. „Să fie într-un ceas bun! Pentru cârcotași, prețurile sunt printre cele mai mici de pe piața clujeană. Iar finanțarea este transparentă, prin fonduri de investiții din afara tarii, în principal”, spunea Elena Udrea în 15 decembrie 2021 pe Facebook.

„Este cel mai mare proiect imobiliar din sud-estul Europei, cu o abordare inovatoare în ce privește dezvoltarea confortului și a vieții inteligente. Cu peste 10. 000 de unități de locuit, însemnând aproximativ 40 de blocuri de locuințe și peste 30 000 de locuitori estimați, acest concept nou de lifestyle este deținut și dezvoltat de SDC Properties. Fiind unul dintre profesioniștii industriei imobiliare din Cluj-Napoca, SDC Properties este o firmă condusă de un angajament de neegalat pentru calitate și inovație”, arată dezvoltatorii în descrierea proiectului.

Explicație foto: Curtea din față a clujeanului Szabo Pista, de pe strada Moș Ion Roată.

Explicație foto: Dealul din spate e locul în care o să fie construite blocurile.

Explicație foto: Szabo Pista în propria curte.