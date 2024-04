Megalopolis, de Francis Ford Coppola, va avea premiera în competiţie la Cannes

"Megalopolis" se mândreşte cu o distribuţie de vedete, printre care Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf, sora lui Coppola - Talia Shire, Jason Schwartzman (fiul lui Shire), Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, D.B. Sweeney, Baily Ives, Grace VanderWaal şi James Remar.

Coppola a scris scenariul în anii 1980 şi a dus filmul la bun sfârşit, investind peste 100 de milioane de dolari din banii săi în proiect.

Săptămâna trecută, directorul Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux, a declarat pentru Variety că l-a curtat pe Coppola pentru a-şi aduce cel mai recent film pe Croazetă, după ce renumitul regizor a prezentat "Apocalypse Now Redux" în timpul primului an al lui Fremaux la festival, în 1995.

"'Megalopolis' este un proiect pe care a vrut să-l realizeze de foarte mult timp şi l-a făcut independent, în felul său, ca artist", a spus Fremaux. "El a construit legenda Festivalului de Film de la Cannes şi ar fi o onoare să îl primim înapoi, ca un cineast care vine să îşi prezinte noul film."

"Megalopolis" a încheiat producţia anul trecut şi, în 28 martie, a fost proiectat pentru prima dată în faţa unei liste de invitaţi de marcă, şefi de studiouri, distribuitori şi cumpărători, la Universal CityWalk IMAX Theater din Los Angeles.

În timp ce detaliile legate de intriga filmului rămân vagi, Coppola numindu-l adesea o enigmă de nedescris, sloganul oficial spune: "Soarta Romei bântuie o lume modernă incapabilă să îşi rezolve propriile probleme sociale în această poveste despre ambiţie politică, geniu şi dragoste conflictuală". Se pare că povestea este plasată într-o versiune cu realitate alternativă a oraşului New York, supranumită "Noua Romă".

În septembrie, Coppola a detaliat modul în care Roma a inspirat "Megalopolis", scriind pe Instagram: "Cât de des mă gândesc la Roma Antică? Destul de des, deoarece Republica Romană a servit drept exemplu pentru ţara mea, America, şi instituţiile sale, şi a fost sursa de inspiraţie pentru viitorul meu film "Megalopolis"."

Coppola a continuat: "Fascinaţia mea pentru Republica Romană se bazează pe lupta dintre partidele politice în timpul căreia interesul Republicii a cedat în faţa ambiţiilor câtorva oameni puternici care au îmbrăţişat obiectivele partidelor politice de a-şi stabili propriile averi şi autoritate, bazându-se pe forţele armate pentru a atinge aceste scopuri, dând lovitura finală unei constituţii care se clătina deja spre cădere".

Selecţia completă de la Cannes va fi dezvăluită joi. Printre titlurile importante care vor debuta în afara competiţiei se numără "Furiosa: A Mad Max Saga", de George Miller, westernull lui Kevin Costner: "Horizon: An American Saga", şi "The Second Act", regizat de Quentin Dupieux, cu Léa Seydoux şi Vincent Lindon în rolurile principale.