Membrii trupei Queen și Adam Lambert sunt eroii unui documentar despre colaborarea lor

Membrii trupei britanice Queen și cântărețul american Adam Lambert sunt eroii unui documentar despre colaborarea lor din 2011, filmul urmând să fie difuzat de rețeaua ABC, arată publicația Rolling Stone, potrivit news.ro.

Creatorii legendarei piese "Bohemian Rhapsody" și vedeta de la "American Idol" au colaborat pentru prima dată în 2011, solistul fiind invitat să îl înlocuiască pe regretatul Freddie Mercury. În această formulă, muzicienii au susținut un turneu mondial între anii 2014 și 2018.

Experiența din acei ani este surprinsă în documentarul "The Show Must Go On".

Lambert a anunțat cu entuziasm, luni, pe platforma de micro-blogging Twitter că documentarul va fi difuzat pe 29 aprilie.

Anunțul a venit la scurt timp după ce trupa și Lambert au deschis ceremonia premiilor Oscar, care a avut loc duminică seară, la Los Angeles.

Documentarul include imagini filmate în culisele primului spectacol susținut de Lambert alături de Queen, ca și interviuri cu Brian May și Roger Taylor, foștii colegi ai lui Mercury, dar și cu Rami Malek, cel care, duminică, a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, după ce a dat viață pe marele ecran fostului solist al formației Queen, în "Bohemian Rhapsody".

Adam Lambert, în vârstă de 37 de ani, a povestit că membrii trupei i-au spus că ei sunt convinși că, dacă Freddie ar fi trăit, s-ar fi înțeles foarte bine cu muzicianul american. Cei doi și-au amintit că Freddie avea un simț al umorului special, fiind dispus să facă multe bancuri seci și uneori să pună la cale farse în culise chiar în timpul turneelor, așa că, dacă ar fi avut ocazia să îl întâlnească pe Lambert, cei doi s-ar fi distrat de minune.

Născut în Zanzibar, cu numele Farrokh Bulsara, şi educat în India, Freddie Mercury a înfiinţat trupa Queen în 1971, cu Brian May, Roger Taylor şi John Deacon. Queen a devenit un nume important în industria rock în 1975, odată cu lansarea celui de-al patrulea album, "A Night at the Opera", ce conţine legendara piesă "Bohemian Rhapsody", compusă de Freddie Mercury. De altfel, tot Freddie Mercury este acela care a compus versurile pieselor "Crazy Little Thing Called Love", "We Are The Champions", "Somebody To Love".

În afara scenei, Freddie Mercury avea o viaţă privată extrem de protejată, acordând foarte rar interviuri şi nediscutând niciodată în public despre faptul că era homosexual. Pe 24 noiembrie 1991, la o zi după ce a anunţat în mod public că era bolnav de SIDA, Freddie Mercury a murit, la vârsta de 45 de ani.

Trupa Queen a fost desemnată în 2007 "cel mai bun grup britanic al tuturor timpurilor", în urma unui sondaj organizat de BBC Radio.