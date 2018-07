Membrii trupei Take That sărbătoresc 30 de ani de la înființare printr-un turneu și cu lansarea unui album

Trupa britanică Take That sărbătorește 30 de ani de la înființare, în 2019, cu un turneu și un album de hituri, iar Robbie Williams ar putea să li se alăture foștilor colegi, potrivit contactmusic.com, informează Mediafax.

Informația a fost confirmată de Gary Barlow, unul dintre cei trei membri ai formulei actuale Take That. Ceilalți colegi sunt Howard Donald și Mark Owen.

Robbie Williams - care a părăsit formația pentru a doua oară în 2014, pentru o carieră solo - a sugerat recent că s-ar putea alătura foștilor colegi pentru această aniversare, dar numai dacă se întoarce și Jason Orange. Acesta a părăsit trupa tot în 2014.

Vezi și: ANCOM propune păstrarea numărului de telefon fix şi la portarea dintr-un judeţ în altul

Robbie Williams a părăsit pentru prima dată grupul britanic în 1995, din cauza unor neînţelegeri cu colegii săi de trupă, lansându-şi ulterior o carieră solo de succes. A revenit în componenţa grupului Take That pentru albumul "Progress" din 2010 şi a participat la turneul european de promovare a discului în 2011, după care a părăsit din nou formaţia. De acea dată, starul britanic s-a despărţit în termeni buni de colegii săi de trupă.

Trupa Take That a fost creată în 1990, în Manchester şi a lansat o serie de piese de mare succes, precum "Back For Good", "Pray" şi "Relight My Fire". Plecarea lui Robbie Williams, care a ales o carieră solo în 1995, nu a împiedicat formaţia să atingă succesul.

Membrii Take That s-au reunit în 2006, fără Robbie Williams, la aproape 11 ani de la destrămarea trupei. Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen şi Howard Donald au avut un enorm succes după reunirea trupei, iar albumul cu care au revenit pe scenă, "Beautiful World", s-a vândut în peste trei milioane de exemplare.