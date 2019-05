Membru al CNA, replică INCENDIARĂ pentru Klaus Iohannis: președintele țării MINTE! Iau în calcul o plângere penală

Președintele Klaus Iohannis i-a acuzat pe cei de la CNA că au blocat clipul de promovare al referendumului trimis de Administrația Prezidențială la ordinul lui Liviu Dragnea. În replică, Radu Herjeu, membru al CNA, susține că președintele Klaus Iohannis minte și ia în calcul să-i facă o plângere penală pentru ca acesta să demonstreze cum a dat Liviu Dragnea acel ordin.

”Președintele țării minte și asta nu are nicio scuză, chiar dacă, presupun, a fost mințit la rândul său de consilierii și politrucii din jur.

O să încep cu cea mai gravă acuzație, la care mă gândesc foarte serios dacă nu cumva ar trebui să răspund cu o plângere în justiție. Îl somez pe președintele țării să prezinte dovada existenței ordinului lui Dragnea și a ajungerii lui la membrii CNA vizați de comentariile sale, implicit la mine.

Eu înțeleg că președintele nu are habar de legea audiovizualului. Și e normal. Domnia sa încă mai are probleme cu nuanțele Constituției. Dar consilierii se puteau documenta și puteau afla că, în cazul unui referendum, CNA NU acordă timpi de antenă. Cu atât mai puțin pentru publicitate electorală. Timpii de antenă se acordă DOAR în cazul emisiunilor de promovare electorală, care NU se pot desfășura pe tema referendumului, ci doar în cazul unor alegeri parlamentare, locale sau prezidențiale.

Toate televiziunile au avut deplina libertate de a organiza dezbateri electorale pe tema referendumului și multe dintre ele au și făcut-o. Așa cum au avut deplina libertate de a difuza spoturi electorale de îndemnat lumea să voteze da/nu sau să boicoteze referendumul.

A mai mințit domnul președinte și când a spus că spotul făcut de Administrație nu face decât să cheme lumea la vot. Oricine are curiozitatea să-l vadă va constata singur că e un îndemn de a ”spune DA pentru Europa etc etc etc”, ”spune DA pentru a nu mai fi hoți în conducerea statului etc etc etc”. De aceea s-a apreciat în CNA că este un spot care promovează o poziție partizană, ceea ce este perfect legal și normal, dar acest lucru nu poate fi considerat de interes public, atât timp cât lipsesc și celelalte poziții partizane, favorabile boicotului sau votului negativ.

O altă minciună: ”a refuza” sau ”a nu vrea să discute” înseamnă, cel puțin în cazul unei instituții precum CNA, să se respingă prin vot o propunere din partea unui membru al Consiliului sau o solicitare a unui terț. Nici una, nici alta nu au existat până ieri, așa că nimeni nu ”a refuzat” să dea o decizie. Abia ieri, Consiliul a respins solicitarea Președinției, pentru că emiterea unei decizii acum ar fi fost inutilă, ținând cont că, pentru a intra în vigoare, trebuie să stea în dezbatere publică cel puțin 10 zile!

Într-un comunicat pe care CNA l-a remis și Administrației Prezidențiale, s-a explicat pe larg care au fost temeiurile juridice și circumstanțele obiective care au dus la situația nouă de a nu avea o decizie CNA pe tema referendumului. Situație care nu a împiedicat cu absolut nimic desfășurarea normală a unei campanii pentru referendum, în funcție de politicile editoriale ale radiodifuzorilor.

Nu este prima dată când președintele își abandonează total coordonatele funcției și atacă CNA-ul. Urmat sau precedat de tot felul de alți politicieni obscuri. Înțeleg politicianismul și, oricât de anormale ar fi, pot face față unor presiuni de genul acesta. Dar nu pot să tac atunci când cineva, oricine ar fi, cu atât mai mult cel mai înalt demnitar al statului, zvârle cu noroi și minciuni în activitatea mea, ca membru al Consiliului Național al Audiovizualului!

PS. CNA are păcatele și culpele lui, chiar nu e nevoie să se și mintă legat de activitatea sa!”, scrie Radu Herjeu.